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Надя Дорофеева рассказала, как проводит время с пользой: мотивационные советы от звезды

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Солистка группы "Время и Стекло" как никто другой из украинских знаменитостей знает о насыщенном графике. Переезды во время гастрольных туров занимают много времени, однако Надя Дорофеева отыскала метод, как эффективно использовать время в дороге, и поделилась советами с поклонниками.

Популярная певица довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто публикует фотографии, афишируя личную жизнь. Не менее откровенно Надя Дорофеева рассказала о собственных мотивационных методах, которые позволяют ей держать себя в эмоциональном тонусе.

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На личной странице в Инстаграме исполнительница рассказала, что лишь недавно полюбила аудиокниги. Она довольно часто занимается историей героев и эмоционально реагирует на сюжетные повороты, подобно тому, как люди разговаривают с телевизором – спорят и высказывают собственное отношение к ситуации. Звезда призналась, что раньше обожала детективы, а теперь предпочитает мотивационную литературу. Как заверила певица, эффект от нее потрясающий – она вдохновляет и дает больше сил и энергии, чем тренировки в зале.

Теперь, у меня нет ощущения, что в пути я теряю время. Теперь все наоборот. Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит,
– рассказала Надя Дорофеева.

Солистка "Время и Стекло" хочет, чтобы ее положительный жизненный опыт повлиял и на саморазвитие ее поклонников. Поэтому Надя Дорофеева подготовила собственный топ мотивационных советов, которые помогут найти вдохновение каждому.

  1. Не лениться
  2. Любить
  3. Много работать
  4. Не бояться выделяться среди других
  5. Делать то, что полезно
  6. Стараться питаться правильно
  7. Больше думать о себе и своих близких
  8. Проверять здоровье
  9. Читать
  10. Встречать новых и интересных людей
  11. Не держаться за тех, кому ты не нужен
  12. Слушать музыку: старую и новую
  13. Не ставить себе рамок
  14. Ценить процесс
  15. Не бояться идти вперед
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Надя Дорофеева
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