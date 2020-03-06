Надя Дорофеева рассказала, как проводит время с пользой: мотивационные советы от звезды

Солистка группы "Время и Стекло" как никто другой из украинских знаменитостей знает о насыщенном графике. Переезды во время гастрольных туров занимают много времени, однако Надя Дорофеева отыскала метод, как эффективно использовать время в дороге, и поделилась советами с поклонниками.

Популярная певица довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто публикует фотографии, афишируя личную жизнь. Не менее откровенно Надя Дорофеева рассказала о собственных мотивационных методах, которые позволяют ей держать себя в эмоциональном тонусе.

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На личной странице в Инстаграме исполнительница рассказала, что лишь недавно полюбила аудиокниги. Она довольно часто занимается историей героев и эмоционально реагирует на сюжетные повороты, подобно тому, как люди разговаривают с телевизором – спорят и высказывают собственное отношение к ситуации. Звезда призналась, что раньше обожала детективы, а теперь предпочитает мотивационную литературу. Как заверила певица, эффект от нее потрясающий – она вдохновляет и дает больше сил и энергии, чем тренировки в зале.

Теперь, у меня нет ощущения, что в пути я теряю время. Теперь все наоборот. Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит,

– рассказала Надя Дорофеева.

Солистка "Время и Стекло" хочет, чтобы ее положительный жизненный опыт повлиял и на саморазвитие ее поклонников. Поэтому Надя Дорофеева подготовила собственный топ мотивационных советов, которые помогут найти вдохновение каждому.