Надя Дорофеева рассказала, как проводит время с пользой: мотивационные советы от звезды
Солистка группы "Время и Стекло" как никто другой из украинских знаменитостей знает о насыщенном графике. Переезды во время гастрольных туров занимают много времени, однако Надя Дорофеева отыскала метод, как эффективно использовать время в дороге, и поделилась советами с поклонниками.
Популярная певица довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто публикует фотографии, афишируя личную жизнь. Не менее откровенно Надя Дорофеева рассказала о собственных мотивационных методах, которые позволяют ей держать себя в эмоциональном тонусе.
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На личной странице в Инстаграме исполнительница рассказала, что лишь недавно полюбила аудиокниги. Она довольно часто занимается историей героев и эмоционально реагирует на сюжетные повороты, подобно тому, как люди разговаривают с телевизором – спорят и высказывают собственное отношение к ситуации. Звезда призналась, что раньше обожала детективы, а теперь предпочитает мотивационную литературу. Как заверила певица, эффект от нее потрясающий – она вдохновляет и дает больше сил и энергии, чем тренировки в зале.
Теперь, у меня нет ощущения, что в пути я теряю время. Теперь все наоборот. Иногда я даже жду, когда же я окажусь в машине и послушаю что-то, что меня вдохновит,
– рассказала Надя Дорофеева.
Солистка "Время и Стекло" хочет, чтобы ее положительный жизненный опыт повлиял и на саморазвитие ее поклонников. Поэтому Надя Дорофеева подготовила собственный топ мотивационных советов, которые помогут найти вдохновение каждому.
- Не лениться
- Любить
- Много работать
- Не бояться выделяться среди других
- Делать то, что полезно
- Стараться питаться правильно
- Больше думать о себе и своих близких
- Проверять здоровье
- Читать
- Встречать новых и интересных людей
- Не держаться за тех, кому ты не нужен
- Слушать музыку: старую и новую
- Не ставить себе рамок
- Ценить процесс
- Не бояться идти вперед