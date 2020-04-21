Надя Дорофеева рассказала об отношениях с Дантесом и свадьбе: Трижды делал мне предложение

Популярная украинская исполнительница Надя Дорофеева рассказала о знакомстве и отношениях с мужем, телеведущим и артистом Владимиром Дантесом, а также поделилась подробностями их "лавандовой" свадьбы.

Надя – активный пользователь инстаграма, где часто делится с поклонниками событиями из личной жизни. Певица дала откровенное интервью журналу "Караван", в котором можно узнать много интересных деталей, касающихся ее семейной жизни.

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Дорофеева говорит, что с Владимиром она познакомились в поезде, по дороге на фестиваль. Девушка призналась, что в тот период имела значительные проблемы с кожей и даже не думала, что Вова обратит на нее внимание. Однако все произошло по-другому.

В 2011 году мы ехали на фестиваль в Крым. Так случилось, что я, Дантес и другие артисты оказались в одном купе. Он тогда на меня даже не смотрел. Я вышла из купе, чтобы немного остыть. Тогда Вова вышел вслед за мной и положил свою куртку на плечи. Мы постояли в коридоре, потом поговорили с другими, а когда я собралась спать, он сказал: "Я на тебе женюсь". И вышел,

– призналась Надя.

Вот так они и заинтересовались друг другом, хотя на тот момент Надя была в отношениях с другим парнем. Дорофеева рассказала, что перед началом фестиваля она с Позитивом, Дантесом и Олейником пошли к морю. Вова тогда спросил ее, где она живет.

Я ответила, что на Печерске. "Ты что, такая богатая?" – спросил он. "Нет, – говорю, – мы с парнем вдвоем квартиру снимаем". Позитив вмешался: "Да там парень такой себе". Вова сразу же предложил: "Да переезжай ко мне!" Он, как выяснилось, жил через три дома от меня. Мы посмеялись, не более,

– рассказала артистка.

Их общение продолжалось в телефонном режиме, а по возвращении домой Надя рассталась со своим бывшим парнем. В тот же вечер Дантес на публике поцеловал ее, а через неделю пара уже жила вместе.

Влюбленные четыре года встречались и за это время Владимир трижды делал предложение Наде. Каждый раз получал положительный ответ.

Первый раз – "игрушечное", надев мне на палец кольцо из проволоки от шампанского. Второй раз кольцо было настоящим – Вова устроил мне сюрприз за городом, куда мы поехали на шашлыки с друзьями. Я будто участвовала в флешмобе, должна была найти что-то в "отражении себя", и в результате оказалось, что он спрятал коробочку с кольцом в зеркальном шкафчике, причем в туалете, – это было единственное зеркало в номере. Я 2 часа провела на телефоне, хвастаясь подружкам, что Вова сделал мне предложение,

– рассказала певица.

Однако тогда у них не было денег на красивую свадьбу и они сыграли ее после третьего предложения. Он спросил, выйдет ли она замуж в прямом эфире утреннего шоу на радио, где работал тогда ведущим.

Исполнительница говорит, что к свадьбе готовились полгода. Она была в "лавандовом" стиле.

Позвонила маме в Симферополь, зная, что она выполнит любую просьбу. И родители нашли поля, где выращивают лаванду, собрали мне четыре мешка – один собственноручно, а три купили. Передавали цветы в Киев автобусами, контрабандой,

– призналась Дорофеева.