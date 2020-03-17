Надя Дорофеева: Соблюдение карантина – это важно и нужно

Знаменитая украинская исполнительница Надя Дорофеева не обошла вниманием тему введения в Украине карантина и отметила, что его соблюдение является очень важным и необходимым.

Тему пандемии коронавируса все чаще освещают в своих блогах украинские и мировые звезды. Они призывают поклонников заботиться о себе и не поддаваться панике. Подчеркнула важность карантина и популярная певица Надя Дорофеева. На своей инстаграм странице она опубликовала сообщение, в котором рассказала, чем можно заняться в это свободное время.

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Артистка отметила, что соблюдать карантин важно и нужно. Можно рассматривать этот вопрос с хорошим настроением и юмором, но при этом понимать его серьезность. Но не стоит воспринимать карантин, как что-то плохое. Можно использовать это время для себя.

Надя также дала рекомендации относительно того, чем можно заняться на карантине: "Вы давно не отдыхали. Не было времени почитать или посмотреть концерт. Не успевали сделать процедуры для кожи и волос? Наконец подумайте о коже и побалуйте ее! Есть много различных интернет-уроков фитнеса для лица! Актуально и модно. А еще, пейте много воды. Теперь у вас есть время для того, чтобы заняться спортом или хотя бы зарядкой. Покупали только готовую пищу? Теперь можете готовить сами!"

Знаменитость позирует на фото в ярком костюме розового цвета и черном плаще. Волосы собраны в необычную для Дорофеевой прическу. Внимание привлекает розовая маска, которая еще раз напоминает о том, что нужно соблюдать все правила безопасности, чтобы уменьшить риск инфицирования.

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