Надя Доровеева изменила цвет волос: эффектное фото

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофееева изменила имидж. Несмотря на изменение цвета волос, звезда не изменила своему стилю и прическу оставила такой, как была.

Звездные супруги Нади Дорофеевой и Владимира Дантеса проводили зимний отпуск в солнечной Доминикане. Вернувшись из теплых краев, Надя решила изменить цвет волос. Результатом перевоплощения знаменитость поделилась на своей странице в инстаграме.

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Надя долго нежилась на жарком солнце и купалась в соленой воде, поэтому волосы повредились. По возвращению в Киев звезда отправилась в салон, чтобы спасти свои локоны.

Теперь у Нади Дорофеевой шоколадный цвет волос с немного более светлыми кончиками. Звезда также немного изменила длину и после процедур у мастера ее косы сияют красотой.