Надо просто запретить, – Олег Скрипка удивил заявлением о Евровидении

75 Читати новину українською
Олег Скрипка в шоу "Слава+"
Олег Скрипка в шоу "Слава+" / Скриншот из видео

Новым звездным гостем популярного шоу "Слава+" стал украинский певец, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка. В интервью с ведущим Славой Деминым он поразил своими мыслями относительно вокального конкурса Евровидение.

Как признался Олег Скрипка, он бы очень хотел стать культурным диктатором, ведь разбирается в музыке и четко знает, какие песни хотели бы слышать другие люди. По его словам, такое уже действует в других европейских странах, в частности, в Австрии, где формой отдыха является посещение бала.

Читайте также: Скандальная певица MARUV после победы на премии YUNA поехала в Россию

Олег Скрипка решил пофантазировать и откровенно заявил, что если бы у него была власть, он обязательно запретил бы песенный конкурс Евровидение в Украине. Потому что это шоу, по мнению артиста, портит здоровье людей.

Первый закон – запретить слово Евровидение в Украине. Это я шучу. Всю жлоб-культуру просто запретить. Как например, ГМО. Оно же запрещено, потому что портит здоровье. И все, что портит здоровье нации, надо просто запретить,
– заявил Олег Скрипка.

На вопрос ведущего, или победительница Нацотбора Евровидение-2019 MARUV вредит здоровью других, Олег Скрипка откровенно не ответил. Однако он признался: чтобы понять, какая музыка на самом деле портит нацию, надо нанять экспертов, которые будут делать исследования, и представить соответствующие выводы.

Знаменитый музыкант отметил, что, кроме Евровидения, людям нравятся наркотики, порнография и детская порнография, но это все запрещено. Поэтому, когда они культурно убивают себя, то причину этого надо запрещать.

О Евровидении и музыкальном творчестве – смотрите полное интервью Олега Скрипки в программе "Слава+"

 

blog_ava
Список в роддом: что нужно взять с собой
сегодня
8003
Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Музыка Евровидение 2019 Олег Скрипка LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 16:01 Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
13301
От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
сегодня 13:00 От официанта до владельца люксового бренда: история создания Gucci
Юлія Турелик 70
Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
сегодня 09:03 Где позавтракать во Львове: список мест где самые лучшие завтраки
Олена Кандяк 896
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
25 марта 19:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
18644
В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
25 марта 18:23 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
135
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук