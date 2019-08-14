Надо жить каждый день, как последний, – Соколова откровенно о том, как изменилась после болезни

23 Читати новину українською
Янина Соколова откровенно рассказала, как изменилась после болезни
Янина Соколова откровенно рассказала, как изменилась после болезни / Фото: May Lee

Недавно Янина Соколова поборола рак. По ее словам, она прошла через настоящий ад и выжила. Поэтому с тех пор журналистка очень изменилась внутренне, а также начала по-другому относиться к, казалось бы, близким людям.

Об этом автор и ведущая программ "Рандеву", "Вечер с Яниной Соколовой" рассказала в интервью 24 каналу.

Интересно! Она теперь будет спасать жизни, – Сергей Притула публично поддержал Янину Соколову

"Я максимально избавилась от токсичных людей вокруг себя. Всех, кто вгонял меня в неверие. Всех, кто позволял себе критиковать то, что принадлежит моему миру. Всех, кто давал мне оценку и осуждал меня за моей спиной. Всех этих людей со мной нет. Я их не то, что удалила с Фейсбука, я удалила номера их телефонов и больше с ними не вижусь", – ответила Соколова.

Она призналась, что часть из этих людей были с ней много лет.

Просто бывает так, что ты с кем-то дружишь, потому что это привычка, или вы учились в одном классе или на одном курсе университета. Надо жить каждый день, как последний, и делать все, чтобы быть счастливым. А люди, которые вселяют в нас уныние и не дают нам любви и счастья, должны идти на три буквы,
– заявила Янина Соколова.

По словам журналистки, сейчас ее окружают только те, кто ее любит. "То есть, вокруг меня – огромная армия людей, которые любят, верят и всегда поддерживают. С другими я не хочу иметь дело никогда", – добавила она.

Читайте первую, вторую и третью части интервью с Яниной Соколовой.

Что известно о болезни Янины Соколовой?

22 мая стало известно, что украинская журналистка Янина Соколова преодолела рак. Об этом она призналась в социальной сети, показав фото без парика. В течение 7 месяцев интенсивного лечения она не покидала работу и активно участвовала в запланированных съемках, поэтому никто из поклонников и подумать не мог, что Янина Соколова параллельно проходила курс химиотерапии.

По словам знаменитости, о диагнозе она узнала не сразу. Первые симптомы рака Янина Соколова почувствовала в 2018 году во время Одесского кинофестиваля, однако тогда врачи не придали значения признакам онкозаболевания. Уже в Киеве Янина Соколова обследовалась и начала борьбу с недугом. После пережитого журналистка стремится создать медиа-проект, который будет вдохновлять других на борьбу с болезнью.

Кто такая Янина Соколова?Украинская телеведущая и актриса, вела ряд программ на различных телеканалах: "Все деньги мира", "Утро на Интере", "Завтрак с 1+1", "Утро на Пятом", "Кино с Яниной Соколовой", а также "Вечер с Яниной Соколовой". Кроме этого активно себя реализовывала в украинском кино, в частности, приняла участие в съемках 18 фильмов и шести театральных постановок. Принимает активное общественное участие в различных проектах и выпускает книги. Что касается семьи, то в 2010 году Соколова вышла замуж за банкира Владимира Литвина, от которого родила двух сыновей Николая и Мирона.

blog_ava
Медовый Спас: праздничные картинки-поздравления с Маковеем
сегодня
2263
Теги: Новости Украины Здоровье Онкозаболевания Журналисты LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
13 августа 14:38 "Страшные истории для рассказа в темноте": доза страха и ностальгии
Юлія Ліпенцева 206
Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
13 августа 13:51 Италия на 360: недельное путешествие по стране вина и сыра
95
Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
12 августа 17:03 Антитренды лета-2019: топ-10 вещей, от которых нужно избавиться
Марта Вересюк 5247
Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
12 августа 14:00 Модные аксессуары лета-2019: что должно быть в гардеробе каждой девушки
Юлія Турелик 1503
"Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
12 августа 13:18 "Королева сердец": скелеты из шкафа идеальной мамы
Юлія Ліпенцева 551
Новости
Больше новостей
Залиште відгук