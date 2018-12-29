Награды и многомиллионные прибыли: все о рекордах украинского кино в 2018 году

В 2018 году украинское кино поставило рекорд за годы независимости – более 30 полнометражных фильмов украинского производства вышли в прокат. Из них 22 картины финансово поддержало государство.

Общие кассовые сборы украинских лент составили примерно 200 миллионов гривен.

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Также украинские фильмы выходили в прокат за рубежом, получали номинации и победы на международных кинофестивалях. Самый титулованный – "Донбасс" Сергея Лозницы, хоть и в шорт-лист кинопремии "Оскар" не попал.



Фильм "Донбасс"

"Донбасс" получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале в конкурсной программе "Особый взгляд", а также победы на Индийском, Каирском международных кинофестивалях и Фестивале европейского кино в Севилье.

Пользуется фестивальным успехом и созданный в копродукции с Францией и Исландией фильм "Горная женщина: На войне". Он получил награду в Каннах, на Гамбургском кинофестивале и "Корону Карпат".



Фильм "Горная женщина: На войне"

Дебютный фильм Романа Бондарчука "Вулкан" победил на фестивале в Ереване, Марокко и Индии. Положительные отзывы получил и фильм Марыси Никитюк "Когда падают деревья". Это доказывают многочисленные номинации на Берлинском кинофестивале.



Фильм "Когда падают деревья"

Анимационный фильм "Похищенная принцесса" гастролирует по миру: Китай, страны Центральной Америки, Испания, Южно-Африканская Республика и Южная Корея увидят украинский фильм.

Впервые фильм вернул средства Госкино, выделенные на производство. Создатели "Бешеной свадьбы" перечислили более миллиона гривен агентству да еще и 150 тысяч гривен от инвестиционной прибыли. Также полностью окупились в прокате комедии "Свингеры" и "Дзидзьо первый раз".

Появились первые ростки недорогих комедий. Они могут окупиться, все другие это не сделают, потому что они дороже стоят в производстве,

– подчеркнул глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Не обошлось без скандала. Из ленты о Василии Стусе едва не исчезла сцена суда – эпизод с Виктором Медведчуком, который был адвокатом поэта. Сначала создатели фильма сказали, что таким образом хотели сократить хронометраж. Другая версия, якобы звонили от Медведчука с требованием не показывать его в фильме.



Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса

А впоследствии адвокат кума Путина даже угрожал судом, если Медведчука покажут "не так", как ему хочется. Результат увидим на экранах уже в феврале следующего года.

Я уже видел сцену суда над Стусом, которая была снята. Там есть адвокат Василия Стуса и они говорят реплики, которые говорили согласно протоколу судебного заседания,

– рассказал Филипп Ильенко.

Впервые состоялась церемония награждения премией кинокритиков "Киноколо". Второй год подряд были награждены и лучшие кинематографисты премией "Золотая Юла".

В 2019 году выйдет уникальный фильм "Номера" Олега Сенцова по его пьесе. Это будет первая лента в Украине, которая создается без физического присутствия режиссера, а через переписку.

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Кинематограф оборотов не сбавляет – уже запланировано более двух десятков премьер. Правительство увеличило финансирование, выделив миллиард гривен на 2019 год.

Смотрите видео о развитии украинского кино в 2018 году: