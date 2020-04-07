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Награждение онлайн и прямая связь: как будет происходить награждение кинопремии "Золотая Дзыга"

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"Золотая Дзыга" / https://uafilmacademy.org

Организаторы кинопремии "Золотая Дзыга" перед карантином приняли решение провести церемонию онлайн. Трансляция состоится 3 мая 2020 года, а физические статуэтки планируют вручить после карантина.

Директор украинского киноакадемии Анна Мачух в прямом эфире на 24 канале рассказала, что сейчас план такой, однако они будут следить за сообщениями Министерства здравоохранения Украины.

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Она сообщила, что сейчас активно прорабатывают вопрос о том как связываться с номинантами. Например, в Европе просят записать приветствие заранее, однако в Украине пошли другим путем.

"Мы хотим связываться с номинантами в прямом эфире. Не со всеми одновременно, потому что у нас 22 номинации, а в каждой минимум 3 номинанта. Это будет прямая связь с номинантами в каждой номинации. По 3 человека одновременно, с которыми наши ведущие смогут и пообщаться, и задать вопросы, и сразу после объявления поздравить лауреата", – пояснила Анна Мачух.


Анна Мачух / Фото Телекритика

"Мы обсуждали различные форматы проведения. Был вариант и перенести проведение церемонии, как сделало многие наши коллеги, в том числе и "Оскар", – добавила Мачух.

Директор украинской киноакадемии сообщила, что они могли перенести награждения на осень 2020 года. Однако решили, что это слишком поздно, ведь определяют победителей 2019 года.

Смотрите полный комментарий Анны Мачух:

 

Автор: Мария Лелека
Теги: LifeStyle Награды Кино
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