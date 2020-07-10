33-летнюю Наю Риверу признали мертвой: видео с места трагедии и детали ее смерти

После двух дней спасательно-поисковой операции актрису сериала "Хор" Наю Риверу признали мертвой. Правоохранители заявили, что до сих пор ищут ее тело в озере штата Калифорния. В то же время в сети опубликовали видео с места трагедии.

Заявление полиции о смерти Наи Риверы

Как сообщает журнал Time, шериф округа Вентура уже переквалифицировал дело как несчастный случай. Актрису Наю Риверу признали мертвой и до сих пор ищут ее тело. Для этого привлекли 100 спасателей и водолазов, которые обследуют не только дно водоема, но и берег. Озеро является глубоким и имеет переплетенные корни на дне, что усложняет процесс поиска.

Важно Актриса сериала "Хор" Ная Ривера загадочно исчезла во время отдыха на катере

Кроме этого, правоохранители убеждены, что Ная Ривера утонула во время отдыха с 4-летним сыном. Но найдут ли тело звезды "Хора" – пока не дают никаких прогнозов. Сейчас с места инцидента опубликовали видео, на котором видно, как вертолет со спасателями работает над поиском пропавшей актрисы.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Что произошло с Наей Риверой

Звезда сериала "Хор" в среду, 8 июля, решила устроить отдых на озере для своего 4-летнего сына. Накануне Ная Ривера арендовала катер, на котором выплыла с самого утра. Однако уже через несколько часов маленького Джози нашли одного на судне. Мальчик заснул в спасательном жилете и не понимал, куда делась его звездная мама.

Правоохранители и спасатели сразу начали поисковую операцию. На парковке у озера нашли машину Наи Риверы с сумкой, где были все ее платежные карточки. Поэтому версию о загадочном побеге сразу же отвергли. Уже 10 июля актрису признали мертвой.

Интересно, что в сети 33-летняя Ная Ривера демонстрировала свои навыки плавания. Она охотно отдыхала с сыном Джози в бассейне и на озере или же присоединялась к вечеринкам у водоемов. Потому что произошло в день трагедии, не могут прокомментировать ни родственники Наи Риверы, ни полицейские.

Самой известной ролью актрисы стало участие в сериале "Хор". В ленте Ная Ривера сумела второстепенного персонажа вывести на первый план, поэтому в Голливуде подозревали, что красавица имеет большие перспективы.