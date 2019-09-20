Найди Дженнифер Лопес: певица спряталась под шляпой во время Недели моды в Милане – фото

Популярная 50-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес появилась на улицах Милана, где с 17 по 23 сентября проходит Неделя моды, в оригинальном наряде.

Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци в неожиданном образе светло-розового цвета. Звезда нового фильма "Стриптизерши" примерила свободные брюки от Sally LaPointe, стоимость которых 1150 долларов, пастельную блузку и мюли с прозрачными вставками на устойчивых каблуках.

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Дополнил look Джей Ло неоднозначный аксессуар этого сезона – большая фетровая шляпа, которая прикрыла лицо певицы. Также "аутфит" завершила сумка Hermes, цена которой превышает 25 тысяч долларов.



Дженнифер Лопес/ Getty Images



Дженнифер Лопес/ Instagram / @jlo

Вечером Дженнифер Лопес сменила образ, однако он выглядел очень похожим на утренний выход. Фотографы поймали звезду при выходе из автомобиля в кожаном пальто терракотового цвета с сумкой Versace и шляпой в тон. Эффектно смотрелась и двухцветная обувь певицы и солнцезащитные очки с оранжевыми линзами.