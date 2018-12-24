Накануне Рождества Анджелина Джоли провела время с сыном: трогательные фото

Прошлый год оказался непростым для голливудской актрисы. Незавершенные судебные разбирательства, скандалы, недоразумения с детьми и много других неприятностей. Однако в канун Рождества некоторые вопросы с Брэдом Питтом разрешились и Анджелина Джоли спокойно провела предпраздничные выходные со старшим сыном.

За последний год имена экс-влюбленных Анджелины Джоли и Брэда Питта не исчезали из таблоидов. Супруги никак не могли найти компромисс в ситуации, что касалась опеки над детьми. Их старший сын Мэдокс даже объявил о желании переехать в другую страну, потому что устал от недопонимания своих родителей.

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На выходных накануне Рождества Анджелина Джоли вместе с 15-летним сыном Паксом отправились за покупками в один из торговых центров Санта-Моники. Для выхода в свет голливудская актриса выбрала нежный образ, который удачно подчеркивал ее стройную фигуру. На ней было бежевое пальто с поясом на талии от Max Mara. Для того, чтобы прогулка по магазинам прошла удачно, звезда решила обуть балетки "на низком ходу". Из-под пальто актрисы виднелось длинное черное платье. На лице 43-летней Анджелины был ее любимый аксессуар – солнцезащитные очки, а на плече была черная сумка на длинной цепочке.



Анджелина Джоли с сыном Паксом / Instagram / @angelinajolie_mays



43-летняя звезда вышла за покупками в канун Рождества / Instagram / @teamajolie