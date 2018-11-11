Накануне свадьбы Меган Маркл разругалась с королевой Елизаветой II, – СМИ

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Меган Маркл поссорилась с королевой Елизаветой II перед свадьбой
Меган Маркл поссорилась с королевой Елизаветой II перед свадьбой / Getty images

Роскошная свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоялось еще 19 мая, а разговоры о церемонии не прекращаются. В СМИ появилась информация о немалом споре между герцогиней Сассекской и королевой Елизаветой II.

Как рассказал инсайдер из Букингемского дворца изданию The Sun, конфликт вспыхнул из-за уникальных украшений, которые Ее Величество заняла Меган Маркл на свадьбу. В день свадьбы, как известно, герцогиня Сассекская одела роскошную тиару с большим цветком-брошью посередине, которая ранее принадлежала королеве Марии Текской в конце XIX века. Монарх получила украшение от бабушки в наследство.

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Однако Меган Маркл не была в восторге от ценного украшения. По словам инсайдера, жена принца Гарри хотела дополнить образ тиарой с изумрудными камнями, которую надевала принцесса Евгения.

"Меган хотела тиару с изумрудами, но получила ответ, что не может ее одеть на свадьбу. Был очень горячий спор, заставивший королеву поговорить с принцем Гарри. Елизавета II сказала, что Меган не может иметь все, что хочет. В конце концов, это она дает ей украшение. Королева также задалась вопросом: зачем Меган понадобилась фата, если учитывать, что брак с Гарри для нее является вторым", – заявил инсайдер.


Меган Маркл и принцесса Евгения / Harpers Bazaar

К слову, журналист Роберт Джобсон в своей книге написал, что накануне свадьбы принц Гарри заявил в королевской семье, что его невеста должна получить все, что пожелает. Однако королева Елизавета II, вероятно, не выполнила приказ своего внука. Это может объяснить то, почему принц Гарри и Меган Маркл не садятся рядом с Ее Величеством на торжественных мероприятиях. Так, во время Фестиваля памяти рядом с королевой сидели герцоги Кембриджские, в то время как герцоги Сассекские заняли места в самом углу ложи.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл Елизавета II Королевская свадьба Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: Lifestyle
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