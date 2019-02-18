Накануне выборов президента в Киеве покажут мотивирующий спектакль

28 марта в Киеве французский философ Бернар-Анри Леви представит пьесу "В поисках Европы". В 2015 году он уже был в Киеве со спектаклем о Майдане. На этот раз пронизывающая тема новой работы – выборы.

Бернар-Анри Леви известен благодаря своей активной гражданской позиции. Он не стоит в стороне от политических событий в Европе: был с украинцами на Майдане и произносил речи, писал статьи и пьесы, чтобы призвать единомышленников к диалогу о будущем. На этот раз он покажет в Киеве свою новую работу – "В поисках Европы".

С нынешней премьерой Леви решил проехать все те города, в которых показывал свой предыдущий спектакль "Отель Европа". Писатель адаптирует сценарий новой пьесы для каждого из 20-ти городов тура: от Барселоны до Киева.



Моноспектакль "В поисках Европы"

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Невозможно стоять в стороне от событий, происходящих в Европе. В Украине после моего спектакля будут выборы президента. Я знаю, что они важны, ведь от них будет зависеть дальнейший курс Украины на европейской арене. Поэтому приеду, чтобы поговорить с украинцами об этом со сцены, – говорит Бернар-Анри Леви.

"В поисках Европы" – это моноспектакль. Спектакль покажут на французском языке с субтитрами на украинском. Главную роль будет играть сам автор.



Бернар-Анри Леви на сцене

О чем спектакль "В поисках Европы"?

Действие происходит в Сараево. Главный герой – писатель, который должен подготовить речь о Европе, ее основополагающих ценностях, будущем и настоящем состоянии. Место действия – отель, в котором он уже был 20 лет назад. В комнате только он, ноутбук и Google. Его запросы, размышления, бесконечные сообщения – все увидят зрители в течение 90 минут внутреннего монолога.

Герою нужно написать речь о Европе, но в чем искать ему вдохновение? В литературе, истории или фотографиях из путешествий по городам? Удастся ли герою найти выход? Или он застрянет в своих идеях, не в состоянии сделать трудный выбор?



Бернар-Анри Леви в пьесе "В поисках Европы"

Эти вопросы сейчас очень актуальны для украинского зрителя. Через три дня после спектакля в Украине состоятся президентские выборы, на которых снова встанет потребность определять будущий курс страны. Пьеса Леви будет призывать каждого зрителя к своему внутреннему диалогу. Возможно, в этом потоке сознания зрители найдут ответы на наболевшие вопросы.

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