Наказали Украину, – Данилко рассказал, почему выступление MELOVIN не оценили на Евровидении

Популярный украинский артист Андрей Данилко, который является неизменным судьей Нацотбора Евровидения, откровенно рассказал о международном конкурсе. В частности, певец напомнил историю MELOVIN, который от судей не получил поддержки в Лиссабоне. Это, по словам Данилко, было своеобразным наказанием за скандал Украины в 2017 году.

На днях Андрей Данилко принял участие в съемках нового выпуска шоу "Слава+", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Артист в общении с ведущим Славой Деминым обсудил не только свою карьеру и личную жизнь, но и международный конкурс Евровидение. В частности, Андрей Данилко еще задолго до победы Go_A называл группу фаворитами. Певец убежден, что именно этот коллектив будет выделяться среди других участников конкурса, чем сможет покорить европейцев.

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"Я разделил нынешний отбор на три группы: скажем, этнопоп, конкурсные традиционные песни как у Дэвида Аксельрода и Элины Иващенко, а третья категория – треки, современные... Хоть я такую музыку не люблю, но мыслю концертом в Роттердаме, смотрю участников от разных стран, и думаю, что они были бы здесь замечательные – это группа Go_A", – рассказал Андрей Данилко.

Но не обошел певец вопросов о предыдущих конкурсах и политизации шоу. Так, Андрей Данилко вспомнил, что MELOVIN занял 17 место только из-за низких оценок от судей. Зрители тогда поддержали артиста, а вот эксперты оценили его выступление всего в 11 баллов. Таким образом, как предположил Андрей Данилко, наказали Украину.

За зрительским голосованием он седьмой, то есть он в десятке. Какое там жюри решает – мы это видим? Или не видим. Тем более, еще был такой вариант, что специально наказали Украину: не дали ни одного балла, потому что был скандал тогда с Россией, помните? Когда они не приехали и не было трансляции. Это очень большие деньги. Типа, так наказали,

– пояснил Андрей Данилко.

Справка: в 2017 году Россия не смогла принять участие в Евровидении, которое проходило в Киеве. Все потому, что конкурсантка Юлия Самойлова получила запрет въезда в наше государство. После оккупации Крыма артистка давала концерты на полуострове, что противоречит законам Украины. Именно этот скандал вспомнил Андрей Данилко в интервью.



Андрей Данилко в программе "Слава+" / Пресс-служба "Люкс ФМ"

Кроме этого, Андрей Данилко убежден, что в 2007 году Верка Сердючка должна была выиграть Евровидение. Однако организаторы отдали 2 место, чтобы не сталкиваться с рядом технических проблем.

"Мы должны были выиграть Евровидение-2007. Нам бы с удовольствием отдали кубок, но у нас были истории нестабильны в Украине. Они как подумали, что это снова в Киеве, отсутствие туалетов и гостиниц, то перекрестились", – рассказал Андрей Данилко.

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