Накипело: Слава Каминская напомнила правила общения

Популярная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила высказаться по поводу того, что многие люди пытаются подстраиваться под мнение других или же эгоистично относятся к тем, кто их окружает. Знаменитость напомнила простые правила общения.

Слава Каминская на карантине присоединилась к числу тех звезд, которые много времени уделяют общению с поклонниками. Она часто делится своими мыслями и откровениями. Несколько часов назад на ее личной странице в Инстаграме появилось сообщение, в котором она подняла вопрос человеческого общения.

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Слава опубликовала яркую фотографию, сделанную на улице. Она позирует в стильном наряде, который состоит из футболки с изображением актеров культового сериала "Друзья" и джинсовой куртки. Среди аксессуаров исполнительница выбрала трендовую вельветовую кепку песочного цвета. Волосы артистки нежно спадают на лицо, где сияет макияж в естественных тонах. Голову Каминская слегка повернула в сторону и смотрит вдаль задумчивым взглядом.

Когнитивный диссонанс: почему люди не показывают свою настоящую сущность? Одна часть людей подстраивается под мнение других, наступая на горло собственным интересам или границам. Другая – эгоистично и свысока, надев на себя корону, старается казаться важнее и увереннее, демонстрируя свое превосходство,

– написала под фото Слава.

Также певица напомнила простые правила, которые делают общение комфортным и непринужденным.

Правила общения от Славы Каминской