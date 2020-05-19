Накипело: Слава Каминская напомнила правила общения
Популярная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила высказаться по поводу того, что многие люди пытаются подстраиваться под мнение других или же эгоистично относятся к тем, кто их окружает. Знаменитость напомнила простые правила общения.
Слава Каминская на карантине присоединилась к числу тех звезд, которые много времени уделяют общению с поклонниками. Она часто делится своими мыслями и откровениями. Несколько часов назад на ее личной странице в Инстаграме появилось сообщение, в котором она подняла вопрос человеческого общения.
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Слава опубликовала яркую фотографию, сделанную на улице. Она позирует в стильном наряде, который состоит из футболки с изображением актеров культового сериала "Друзья" и джинсовой куртки. Среди аксессуаров исполнительница выбрала трендовую вельветовую кепку песочного цвета. Волосы артистки нежно спадают на лицо, где сияет макияж в естественных тонах. Голову Каминская слегка повернула в сторону и смотрит вдаль задумчивым взглядом.
Когнитивный диссонанс: почему люди не показывают свою настоящую сущность? Одна часть людей подстраивается под мнение других, наступая на горло собственным интересам или границам. Другая – эгоистично и свысока, надев на себя корону, старается казаться важнее и увереннее, демонстрируя свое превосходство,
– написала под фото Слава.
Также певица напомнила простые правила, которые делают общение комфортным и непринужденным.
Правила общения от Славы Каминской
- Все люди одинаковы. С двумя руками и двумя ногами. Со всеми надо общаться с уважением и на равных.
- Плохих людей не бывает. Бывают обстоятельства, в которые попал человек в детстве или в течение жизни. В любом случае, эмпатия и терпимость всем помогут.
- Нужно называть вещи своими именами, без неискренности и фальши. Людям свойственно лицемерить, однако, нельзя переходить грань.
- Прежде, чем надеть корону, стоит вспомнить о том, что высокомерие и гордыня еще никогда не сделали этот мир лучше.
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