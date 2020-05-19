24 Канал Техно Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Накипело: Слава Каминская напомнила правила общения

- Читати новину українською
Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram / @babaslavka

Популярная украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская решила высказаться по поводу того, что многие люди пытаются подстраиваться под мнение других или же эгоистично относятся к тем, кто их окружает. Знаменитость напомнила простые правила общения.

Слава Каминская на карантине присоединилась к числу тех звезд, которые много времени уделяют общению с поклонниками. Она часто делится своими мыслями и откровениями. Несколько часов назад на ее личной странице в Инстаграме появилось сообщение, в котором она подняла вопрос человеческого общения.

Читайте также: Слава Каминская рассказала об экс-муже и его новой возлюбленной

Слава опубликовала яркую фотографию, сделанную на улице. Она позирует в стильном наряде, который состоит из футболки с изображением актеров культового сериала "Друзья" и джинсовой куртки. Среди аксессуаров исполнительница выбрала трендовую вельветовую кепку песочного цвета. Волосы артистки нежно спадают на лицо, где сияет макияж в естественных тонах. Голову Каминская слегка повернула в сторону и смотрит вдаль задумчивым взглядом.

Когнитивный диссонанс: почему люди не показывают свою настоящую сущность? Одна часть людей подстраивается под мнение других, наступая на горло собственным интересам или границам. Другая – эгоистично и свысока, надев на себя корону, старается казаться важнее и увереннее, демонстрируя свое превосходство,
– написала под фото Слава.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Babaslavka (@babaslavka)

Также певица напомнила простые правила, которые делают общение комфортным и непринужденным.

Правила общения от Славы Каминской

  1. Все люди одинаковы. С двумя руками и двумя ногами. Со всеми надо общаться с уважением и на равных.
  2. Плохих людей не бывает. Бывают обстоятельства, в которые попал человек в детстве или в течение жизни. В любом случае, эмпатия и терпимость всем помогут.
  3. Нужно называть вещи своими именами, без неискренности и фальши. Людям свойственно лицемерить, однако, нельзя переходить грань.
  4. Прежде, чем надеть корону, стоит вспомнить о том, что высокомерие и гордыня еще никогда не сделали этот мир лучше.
Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle Слава Каминская LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Шерлок" и не только: лучшие британские сериалы, на которые не жалко потратить время
сегодня , 17:25 "Шерлок" и не только: лучшие британские сериалы, на которые не жалко потратить время
Юлія Михайлова
Фильм "Гладиатор" празднует юбилей: как за 20 лет изменились актеры культовой киноленты
сегодня , 14:28 Фильм "Гладиатор" празднует юбилей: как за 20 лет изменились актеры культовой киноленты
Юлія Михайлова
В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
18 мая , 15:49 В Украине состоялась телевизионная премьера "Черного ворона": интересные факты об актерах фильма
Юлія Михайлова