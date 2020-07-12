Победительница 10 сезона шоу "Холостяк" прокомментировала новый формат шоу "Холостячка", главной героиней которого станет Ксения Мишина. Даша Ульянова считает идею реалити справедливой и равноправной и заявила, что с нетерпением ждет выход сезона.

Уже осенью на экранах появится шоу "Холостячка", в котором за сердце украинской актрисы Ксении Мишиной будут бороться мужчины. Даша Ульянова не понаслышке знает о непростых условиях проекта и на личной странице в инстаграме выразила собственное мнение относительно нового формата.

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Девушка признается, что ждет премьеру проекта, ведь наконец завоевывать внимание и расположение красавицы будут мужчины. Как предполагает Даша, именно они будут планировать свидания и ухаживать. Это невероятно порадовало как зрителей, так и победительницу "Холостяка", ведь новое реалити-шоу доказывает равноправие женщин и мужчин в отношениях.

Мне эта идея кажется очень крутой и, как минимум, честной и справедливой в отношении женщин. Наконец равноправие,

– прокомментировала Даша Ульянова.

Гимнастка объявила, что будет поддерживать героиню "Холостячки" и спокойно воспринимать ее поцелуи на свиданиях. Однако девушка прогнозирует, что на Ксению Мишину может рухнуть шквал осуждения за флирт с участниками, ведь общество значительно лояльнее реагирует на романы мужчин, чем женщин.

"Я за равноправие, я за то, чтобы женщина также выбирала. И пусть главная героиня делает все, что хочет, чтобы была счастлива и встретила в результате свою настоящую любовь", – аргументировала победительница "Холостяка".

Даша Ульянова рассказала, что ей интересно понаблюдать, как Ксения Мишина будет проявлять свою симпатию к претендентам на ее сердце: если холостяк вручал розы на церемонии, то что будет давать мужчинам холостячка. Не менее интригующе для девушки, как участники будут комментировать поступки друг друга вне камер, да будут ли плакать после вылета.