Украинская знаменитость Лилия Ребрик переехала в столицу из родных Черновцов ради карьеры на телевидении. Из-за карантина звезда не могла видеться с родными, которые живут за сотни километров. Однако долгожданная встреча семьи в полном составе все же состоялась в загородном доме ведущей.

Актриса и ведущая не скрывает личную жизнь от поклонников и часто делится семейными кадрами и тайнами на личной странице в инстаграме. Лилия Ребрик часто позирует с дочками и мужем, которому уделяет достаточно внимания даже несмотря на плотный график съемок. А вот родители и сестра Юлиана – нечастые гости ее профиля и дома, ведь родные живут в разных уголках страны.

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Лилия Ребрик, которая ради заветной профессии актрисы переехала в Киев из Черновцов, построила в столице не только успешную карьеру, но и замечательную семью с танцором Андреем Диким, с которым воспитывает детей Диану и Полину. Однако полную семейную гармонию ведущая чувствует только рядом с мамой, папой и сестрой.

Семейное фото Лилии Ребрик

Родители и сестра Юлиана решили навестить звездную семью в их доме под Киевом, а Лилия Ребрик не удержалась, чтобы не похвастаться уютной атмосферой. На фото она позировала в объятиях мужа рядом с папой Иваном, мамой Верой, сестрой и двумя дочками. По случаю долгожданной встречи родные устроили застолье на свежем воздухе и весело улыбались на камеру.

"Наконец встретились. Как мы ждали эту встречу", – лаконично и душевно подписала Лилия Ребрик.

Напомним, что о встрече семьи в полном составе ведущая мечтала еще в начале апреля, когда ее отец праздновал день рождения. Однако из-за карантина она не смогла провести этот знаковый день рядом с именинником. Тогда знаменитость отметила: "Первое, что сделаем после карантина – поедем в родные Черновцы обнять родителей". Несмотря на то, что карантинные ограничения в Украине продлили до 31 июля, родители решили приехать к знаменитой дочери сами.