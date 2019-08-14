Намеренно записалась в спортзал, чтобы увидеть его, – Соколова о первой встрече с Вакарчуком

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Янина Соколова и Святослова Вакарчук
Янина Соколова и Святослова Вакарчук / Скриншот

Известная украинская журналистка и видеоблогер Янина Соколова недавно взяла интервью у фронтмена группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука. По ее словам, в 14 лет она даже ожидать не могла, что в будущем певец скажет ей: "Ты – мой кумир".

Об этом Янина Соколова рассказала в интервью 24 каналу.

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"Жизнь – непредсказуема. Ты можешь быть чьим-то фанатом, как вот с Вакарчуком, а потом встретиться, и человек, плача, как Вакарчук, скажет: "Ты – мой кумир. Я тебя просто обожаю, невероятно восхищаюсь твоей силой", – сказала Янина.

Она вспомнила себя 14-летней, когда ходила в спортзал в Дворце спорта целый месяц, чтобы попасть на его концерт.

"У меня не было денег на билет, меня воспитывала только мама. Поэтому я намеренно записалась в спортзал, примыкающий к университету, заплатив 15 гривен, ходила туда, чтобы создавать иллюзию", – вспоминает журналистка.

И таки дождалась, когда Вакарчук направлялся через служебный вход, который пролегал сквозь спортзал. Тогда увидела его впервые. А сейчас я позволяю ему обнять меня, говорю разные фразы, сбрасываю его, когда мне звонит (Улыбается),
– рассказала Янина.

Вспоминая недавнее интервью с Вакарчуком перед парламентскими выборами, Соколова отметила, что несмотря на эмоциональность разговора, Святослав очень мало рассказал о своей партии "Голос".

Это уже в конце у нас была история эмоционального "ми-ми-ми". А так, в принципе, он ничего не сказал о своей партии. Я ниточку за ниточкой ткала тот ковер. Чего-то мы добились, но в целом он очень мало рассказал,
– подчеркнула Соколова.

Первую и вторую часть интервью с Яниной Соколовой читайте на сайте 24 канала

Видео интервью Янины Соколовой со Святославом Вакарчуком:

Видео полного интервью с Яниной Соколовой:

 

 

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Теги: Новости Украины Новости политики LifeStyle Журналисты Партия Голос Музыка Новости LifeStyle
Источник: 24 канал
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