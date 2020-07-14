Знаменитая британская модель Наоми Кэмпбелл отличилась эротическим роликом. Красавица снялась в рекламе косметики, где появилась абсолютно голой. И, судя по ажиотажу в сети, такие кадры Наоми Кэмпбелл могут в несколько раз повысить продажи.

Новая реклама Наоми Кэмпбелл

Рекламную кампанию туши от Pat McGrath Labs снял фотограф Ствивен Мейзель. Именно он предложил модели Наоми Кэмпбелл добавить эротичности ролику и предстать обнаженной. Такой образ никогда не смущал манекенщицу, поэтому она с легкостью воплотила креативный замысел. Видео автор рекламы уже представил в инстаграме, вызвав сотни восторженных комментариев.

Смотрите также 7 красавиц с пышной грудью, которые покорили киноиндустрию: фото 18+

"У меня очень непритязательный вкус – мне достаточно самого лучшего", – процитировала Наоми Кэмпбелл писателя Оскара Уайльда.

Модель предстала перед камерой без одежды, оставив только широкополую шляпу и перчатки черного цвета. Обнаженное тело Наоми Кэмпбелл умело прикрывала удачно выбранными позами. Однако контуры груди и роскошную стройную талию зрители смогут увидеть в ролике, ведь, по замыслу, манекенщица эротично двигалась.

Обнаженные фото Наоми Кэмпбелл

Это не в первый раз Наоми Кэмпбелл предстает в рекламном проекте абсолютно голой. Так, в июне креативный директор Valentino Пьерпаоли Пиччоли показал результаты фотосессии модели, которые не вошли в его кампанию 2019 года. Снимки делали в нью-йоркском метро, а Наоми Кэмпбелл предстала на них без одежды и с сумочкой в руках. Именно аксессуары и помогали звезде прикрывать интимные места.