Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастья

Ее имя – одно из самых известных в фэшн-индустрии, ее снимками на обложках гордятся все популярные журналы, а ее лицо – наиболее узнаваемое среди всех моделей мира. Она – Наоми Кэмпбелл и это говорит гораздо больше, чем целая биография. Сегодня знаменитая топ-модель празднует 49-летие. О ее жизненном пути и том, почему в карьере она достигла большого успеха, чем в личной жизни – далее.

Несмотря на то, что сегодня, 22 мая, Наоми Кэмпбелл празднует свое 49-летие и ее модельный возраст давно закончился, ей до сих пор нет равных ни на подиумах, ни в кадре камеры, ни перед объективом видеокамеры. В свои 49 лет "черная пантера" уверенно дефилирует в нарядах от знаменитых дизайнеров и не устает принимать заказы на съемки для обложек глянца.

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Годы над ней не властны. С каждым десятилетием ее красота становится еще более поразительной, труд более признанным, а оценка дороже. Благодаря ей модная индустрия стала разнообразной и стала разноцветной, ведь она первая темнокожая модель, которой удалось проявить себя на таком уровне.

Несмотря на несдержанность и вспыльчивый характер Наоми является сильным авторитетом и кумиром не только для юных моделей, но и для миллионов фанатов по всему миру. Благодаря сильному темпераменту она достигла всего, что сейчас имеет, ведь с ранних лет четко знала, что стремится мирового признания.

В венах 49-летней модели течет взрывная смесь – ее мать родом из Ямайки и имеет африканские корни, а отец, которого звезда до сих пор не знает, наполовину китаец. Мужчина оставил дочь с матерью Валери Моррис, когда ей было всего 2 месяца. Все свое детство Наоми Кэмпбелл провела в столице Великобритании, Лондоне.



Наоми Кэмпбелл с мамой Валери Моррис / Instagram / @naomi

Через некоторое время Валери вышла замуж во второй раз, однако отношения ее дочери с отчимом не складывались. Ссоры стали нормальным явлением в их семье. Вероятно, отсутствие папы в жизни Наоми повлияли на ее сложный характер и обеспечили своенравный характер. В школе Наоми Кэмпбелл также не отличалась послушанием. У нее часто возникали конфликты с учителями и драки с одноклассниками. Однако уже с раннего детства Наоми Кэмпбелл знала, что станет знаменитой. В 7 лет она появилась в клипе легендарного Боба Марли "Это любовь?" (Is It Love?), а в 10 начала заниматься балетом.



Наоми Кэмпбелл в детстве / The Mirror

Стоит отметить, что ее мама была известной балериной, поэтому часто гастролировала, оставляя дочь на няню. Однако карьера танцовщицы была девушке не по душе. И через несколько лет судьба сама распорядилась ее будущим. В 15 лет Наоми Кэмпбелл уже была довольно высокой и с четко очерченными формами, а смешанная кровь ее родителей добавила изюминку к ее естественной красоте. В лондонском парке Covent Garden пластичную темнокожую девушку заметила представительница модельного агентства Elite Бет Болдт. И уже через несколько месяцев вдохновленная ​​и упорная девушка полетела в Париж, даже не подозревая, что там решится ее дальнейшая судьба.

Успех будто сидел у нее на плече, ведь после приезда столицу моды одна из темнокожих моделей не смогла прийти на съемку и Наоми пришлось заменить ее. Поэтому за месяц до 16-летия, английская девочка с африканско-китайскими корнями появилась на обложке Elle.

После этого многие работодатели в мире моды заметили темнокожего красавицу с особой внешностью, харизмой и пластичностью. Предложения о сотрудничестве поступали одно за другим. Однако работать в фэшн-индустрии, где царил расизм и дискриминация, было довольно сложно.

В 1980-е мне приходилось бороться за то, чтобы мне платили столько же, сколько белым моделям, а многие дизайнеры даже и думать не могли о том, чтобы показывать свою одежду на темнокожих девушках,

– призналась как-то Наоми Кэмпбелл.



Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Эль Макферсон (1995 год) / Getty Images

Однако настойчивость и упрямство помогли модели наработать авторитет и показать работодателям, что она знает себе цену. Да, в 1990-х ее популярность достигла апогея. Она выходила на подиум в нарядах от Versace, Valentino, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana и других. За пластичность и необычную ходу кошки ее прозвали "черной пантерой".

Наоми Кэмпбелл до сих пор отстаивает права темнокожих моделей. В одном из недавних интервью она заверила, что сделает все, что в ее силах, чтобы модели, независимо от цвета кожи, получали одинаковые заработные платы.



Наоми Кэмпбелл (2019) / Getty Images

В 1995 году она пошла в шоу-бизнес. Наоми записала песню под названием La, La, La Love Song, которая заняла первое место в японских чартах. Позже она появилась в клипах Майкла Джексона, Jay-Z, Мадонны и других исполнителей.

В то же время в прессе начала появляться информация о ее непростом характере и нарушении прав, которое позже сопровождалось непростыми скандалами. Во время недоразумений со своей ассистенткой Джорджиной Галанис модель несколько раз ударила ее об стену, а затем ударила телефоном по голове. Случаев, когда Наоми Кэмпбелл не могла сдержать ярость, в ее жизни было немало. Следствием этого стал расторгнутый контракт с модельным агентством, которое дало ей билет к успеху. Представитель сказал Наоми: "Никакой заработок не может оправдать насилие".

После этого Наоми впала в депрессию. Знаменитая топ-модель неоднократно подвергалась искушению и выпивала лишнего или пыталась снять стресс наркотиками. В 1999 году она попала в реабилитационную клинику, где лечилась от наркозависимости и алкоголизма. Вероятно, на слабости сильной женщины повлияло детство без отца, который ее бросил, юность без матери, которая много работала, и взрослую жизнь без любимого человека, который бы всегда поддерживал.



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

Личная жизнь 49-летней Наоми Кэмпбелл до сих пор остается тайной с полуоткрытой дверью. Модель не скрывала ни одного своего романа, но, к сожалению, ни один из них не принес ей счастья. Ее имя неоднократно фигурировало рядом со знаменитыми именами мужчин, но ни с одним из них Наоми не создала счастливую семью. В одном из последних интервью модель призналась, что хотела бы найти любовь всей жизни.

Мечтаю о большой любви, мечтаю встретить человека, который стал бы мне и другом, и отцом, и мужем, и любовником... Хочу, чтобы меня полюбили не за то, что я богатая известная женщина, а просто за то, что я есть,

– сказала Наоми.

Первые отношения супермодели, о которых говорил весь мир, начались в конце 1980-х годов. Наоми Кэмпбелл встречалась с боксером Майком Тайсоном, а вскоре после этого в прессе заговорили о ее романе с Сильвестром Сталлоне. Однако это были краткосрочные интрижки, о которых фанаты быстро забыли.



Наоми Кэмпбелл и Майк Тайсон / Complex

Более серьезные отношения у Наоми Кэмпбелл были с испанским танцором Хоакином Кортесом. Но как-то модель застукала его с мужчиной, который работал пилотом в авиакомпании "Иберия". После этого парень сам разорвал отношения с моделью. Она упала в затяжную депрессию. Каждая ее попытка стать счастливой в личной жизни терпела поражение. Через несколько лет она решилась на роман с басистом группы U2 Адамом Клейтоном, с которым в 1994 году они обручились. Однако через некоторое время пара распалась.

Со всеми своими спутниками Наоми расставалась без лишних скандалов, которых в ее жизни и без того хватало. Вероятно, именно поэтому никто не знает причин частой смены партнеров.

После этого у нее были краткосрочные романы с итальянским миллионером Маттео Мардзотто, музыкантом Ашером и бразильским миллиардером Маркусом Элиосом. В 2008 году стало известно, что модель встречается с российским богачом Владиславом Дорониным. Ради знаменитой топ-модели он развелся со своей женой, после чего был обязан отдать ей 10 миллионов долларов. Свобода и желание быть рядом с Наоми обошлись ему довольно дорого. Однако и их пара оказалась несовместимой.



Наоми Кэмпбелл и Владислав Доронин / The Daily Mail

Однако это были самые длинные романтические отношения в жизни Наоми. Они продлились более 5 лет, но, к сожалению, поклонникам так и не удалось увидеть своего кумира в белом платье.

Сразу после разрыва с Наоми, российского миллиардера увидели в компании другой девушки, также модели, китаянки Луо Зилин. Странным совпадением оказалось то, что сразу после начала отношений с Дорониным, на карьере девушки был поставлен крест. Говорят, быстрое завершение продвижения по службе девушке обеспечила ее предшественница.

Наоми Кэмпбелл тяжело переживала разрыв и пришла в себя только в 2015 году. В течение двух лет она пыталась забыть бывшего бойфренда и все чаще говорила в интервью о том, что хочет стать матерью, даже если рядом с ней не будет мужа мечты.

В начале 2019 года сеть взорвали слухи о ее романе с 25-летним певцом Лиамом Пейном. Звезды несколько раз появлялись вместе на светских выходах, а также неоднократно были замечены вдвоем в ресторане. Но, похоже, и с молодыми исполнителем у Наоми не сложилось.

Психологи подозревают, что Наоми до сих пор одинока из-за сложного характера и желания доминировать в отношениях, чего самодостаточные мужчины терпеть не могут. Непростой жизненный путь сыграл свою роль в ее взглядах на жизнь, поведении, а также определенных убеждениях, которые создают препятствия на пути к созданию счастливой семьи.