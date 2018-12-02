Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Jay-Z и другие звезды на фестивале в Южной Африке: яркие фото

31 Читати новину українською
Бейонсе, Опра Уинфри и Наоми Кэмпбелл на Global Citizen Festival
Бейонсе, Опра Уинфри и Наоми Кэмпбелл на Global Citizen Festival / Коллаж: 24 канал

Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen Festival состоялся 2 мая в Йоханнесбурге. В этом году он посвящен 100-летию со дня рождения политического деятеля и известного борца за права человека Нельсона Манделы. По случаю его юбилея фестиваль собрал множество звезд из разных областей на одной сцене.

Почтить память борца за права человека, который 27 лет просидел в тюрьме за свою позицию, прибыли тысячи граждан из разных стран мира, в число которых входят Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Jay-Z и другие известные люди. В 2018 году Global Citizen Festival собрал наибольшую аудиторию за всю историю проведения мероприятия.

Читайте также: Из моделей в блогеры: Наоми Кэмпбелл завела свой YouTube-канал

Бейонсе с мужем порадовали публику исполнением своих хитов, Фаррелл Уильямс с удовольствием пел для посетителей фестиваля, а Опра Уинфри и Наоми Кэмпбелл вдохновляли аудиторию своими речами.

Нельсон Мандела был невероятно добрым и честным человеком. Я считаю его своим наставником,
– отметила Уинфри в своем публичном обращении.

В основе фестиваля Global Citizen Festival, посвященного деятельности южноафриканца Нельсона Манделы, была заложена благотворительная цель. За время его проведения удалось собрать более семь миллиардов долларов, которые будут направлены на борьбу с болезнями и нищетой в Южной Африке.

Бейонсе на фестивалі в Південній Африці
Бейонсе на Global Citizen Festival / Коллаж: 24 канал / Фото: Instagram / @legendbey / @ecortazar

Бейонсе
Бейонсе на Global Citizen Festival / Instagram / @marykatrantzou

Бейонсе і Jay-Z
Бейонсе иJay–Z на фестивале в Южной Африке / Instagram / @hhucit
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Global Citizen (@glblctzn)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Global Citizen (@glblctzn)

 

 

Теги: LifeStyle Музыка Африка Опра Уинфри Бейонсе Мода
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Бритни Спирс – 37: самые популярные песни секс-символа "нулевых"
2 декабря 10:10 Бритни Спирс – 37: самые популярные песни секс-символа "нулевых"
425
M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
1 декабря 10:02 M1 Music Awards 2018: номинанты музыкальной премии
2514
Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
30 ноября 14:03 Последний день осени: 10 крутых песен ноября, которые стоит услышать
Олена Булан 1576
Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
29 ноября 10:03 Что подарить парню на Новый год 2019: идеи подарков, которые понравятся любимому
Олена Булан 12109
Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
28 ноября 18:25 Куда пойти в Киеве в декабре: праздничная подборка на любой вкус
686
Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
27 ноября 18:16 Бессмертная классика: 30 лучших детских книг всех времен
1090
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук