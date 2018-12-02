Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Jay-Z и другие звезды на фестивале в Южной Африке: яркие фото

Ежегодный музыкальный фестиваль Global Citizen Festival состоялся 2 мая в Йоханнесбурге. В этом году он посвящен 100-летию со дня рождения политического деятеля и известного борца за права человека Нельсона Манделы. По случаю его юбилея фестиваль собрал множество звезд из разных областей на одной сцене.

Почтить память борца за права человека, который 27 лет просидел в тюрьме за свою позицию, прибыли тысячи граждан из разных стран мира, в число которых входят Уинфри, Наоми Кэмпбелл, Бейонсе, Jay-Z и другие известные люди. В 2018 году Global Citizen Festival собрал наибольшую аудиторию за всю историю проведения мероприятия.

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Бейонсе с мужем порадовали публику исполнением своих хитов, Фаррелл Уильямс с удовольствием пел для посетителей фестиваля, а Опра Уинфри и Наоми Кэмпбелл вдохновляли аудиторию своими речами.

Нельсон Мандела был невероятно добрым и честным человеком. Я считаю его своим наставником,

– отметила Уинфри в своем публичном обращении.

В основе фестиваля Global Citizen Festival, посвященного деятельности южноафриканца Нельсона Манделы, была заложена благотворительная цель. За время его проведения удалось собрать более семь миллиардов долларов, которые будут направлены на борьбу с болезнями и нищетой в Южной Африке.



Бейонсе на Global Citizen Festival / Коллаж: 24 канал / Фото: Instagram / @legendbey / @ecortazar



Бейонсе на Global Citizen Festival / Instagram / @marykatrantzou