24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Наоми Кэмпбелл кардинально сменила имидж: новые фото супермодели

53 Читати новину українською
Наоми Кэмпбелл / www.gettyimages.com

49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл – частый гость светских вечеринок. Особое внимание она уделяет ежегодному мероприятию, которое устраивают накануне вручения премий Грэмми. В 2020 же манекенщица сумела войти в историю события эффектной сменой имиджа.

Обычно Наоми Кэмпбелл оказывается в центре внимания благодаря своим эффектным нарядам, которые она подбирает из кутюрных коллекций дизайнеров. Однако на этот раз одежда модели не настолько привлекла внимание журналистов, как ее новая прическа.

Читайте также: Моя жизнь никогда не была безупречной, – Наоми Кэмпбелл поразила откровенным признанием

На вечеринке Клайва Дэвиса, которая прошла в Голливуде 25 января, она предстала с экстремально короткой стрижкой боб. Именно эта прическа может стать трендом 2020 года, а ее уже активно демонстрирует модель Кайя Гербер. Но, в отличие от своей коллеги Наоми Кэмпбелл не подстригла волосы, а примерила парик.

А вот что касается наряда, то знаменитая манекенщица выбрала белоснежное платье от Stephane Rolland. Платье Наоми Кэмпбелл имело авангардную зону декольте и не менее эффектный низ.

Наомі Кемпбелл змінила імідж
Наоми Кэмпбелл сменила имидж / Getty Images

Как известно, после многих лет модельной карьеры Наоми Кэмпбелл жаловалась на состояние своих волос. Красавица не скрывала, что ее прическа далека от идеала, поэтому стилисты выбрали для нее парик с идеальными черными волосами. Именно такой привыкли видеть "черную пантеру" в сети и на светских мероприятиях. Поэтому появление Наоми Кэмпбелл с короткими волосами сильно удивило общественность.

Модель Наомі Кемпбелл на Тижні моди
Модель Наоми Кэмпбелл на Неделе моды / Instagram / @naomi

Магнитные бури в январе 2020 года: чего ожидать
сегодня
18539
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл Красота
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 28989
25 января 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 1523
25 января 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9543
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 407
23 января 21:30 Пятерка самых привлекательных образов супермодели Даутцен Крус
Юлія Девда 745
Новости
Больше новостей
Залиште відгук