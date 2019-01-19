Наоми Кэмпбелл надела джинсы украинского дизайнера в Париже: фото
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в Париже в джинсах из коллекции LL SS19 украинского дизайнера Лилии Литковской.
Наоми завершила образ просторной рубашкой в большую полоску, черным длинным пальто и ботинками в тон.
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PR-директор бренда Litkovskaya Леся Донец отметила, что Кэмпбелл приобрела джинсы украинского бренда в парижском шоу-руме, пишет издание Elle.
"Мы рады, что она выбрала именно эту модель – она стала хитом продаж в международных магазинах, и, думаю, скоро мы увидим ее еще не на одной прекрасной женщине. Но то, что именно Наоми Кэмпбелл "открыла" этот сезон – наша большая гордость", – добавила Донец.
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
Добавим, на днях Кэмпбелл стала гостьей показа Louis Vuitton в Париже и удивила всех своей необычной прической с кудрями. Вероятнее всего, это новый парик знаменитости.
Наоми Кэмпбелл / Getty Images
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