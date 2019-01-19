Наоми Кэмпбелл надела джинсы украинского дизайнера в Париже: фото

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на публике в Париже в джинсах из коллекции LL SS19 украинского дизайнера Лилии Литковской.

Наоми завершила образ просторной рубашкой в большую полоску, черным длинным пальто и ботинками в тон.

Читайте также: Какие знаменитости засветились в нарядах украинских брендов: интересная подборка

PR-директор бренда Litkovskaya Леся Донец отметила, что Кэмпбелл приобрела джинсы украинского бренда в парижском шоу-руме, пишет издание Elle.

"Мы рады, что она выбрала именно эту модель – она стала хитом продаж в международных магазинах, и, думаю, скоро мы увидим ее еще не на одной прекрасной женщине. Но то, что именно Наоми Кэмпбелл "открыла" этот сезон – наша большая гордость", – добавила Донец.



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



​Наоми Кэмпбелл / Getty Images



​Наоми Кэмпбелл / Getty Images

Добавим, на днях Кэмпбелл стала гостьей показа Louis Vuitton в Париже и удивила всех своей необычной прической с кудрями. Вероятнее всего, это новый парик знаменитости.



​Наоми Кэмпбелл / Getty Images