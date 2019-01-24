Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019

В рамках парижской Недели моды прогремело шоу знаменитого бренда Valentino. Креативный директор модного дома Пьерпаоли Пиччоли превратил показ в настоящий весенний сад. Топ-модели Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Лия Кебеде, Кайя Гербер и другие продефилировали в пышных и многоярусных платьях, каждая из которых имела название цветка, и показали настоящую редкую оранжерею в столице Франции.

Звездой шоу Valentino весна-лето 2019 стала 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая закрывала показ.

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"Черная пантера" вышла на подиум в прозрачном черном платье, которое обнажило грудь звезды. Волосы Наоми были аккуратно собраны в хвост и завершал образ вечерний макияж с акцентом на глазах.



Наоми Кэмпбелл на показе Valentino весна-лето 2019 / Getty Images

Второй вариант макияжа, который сделали моделям, стал намного ярче и превратил показ в необычное шоу. У некоторых девушек быть приклеены накладные ресницы и перья в цвет платья.



Показ Valentino весна-лето 2019 / Getty Images

Так, зрители показа погрузились в сказку. В коллекции весна-лето 2019 присутствует большое количество рюшей и складок, которые похожи на бутоны. Ткани были с цветочными принтами, а некоторые платья еще и имитировали головной убор.

VALENTINO весна-лето 2019

Кайя Гербер на показе Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images



Valentino весна-лето 2019 / Getty Images