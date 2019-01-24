Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019

110 Читати новину українською
Наоми Кемпбелл
Наоми Кемпбелл / www.gettyimages.com

В рамках парижской Недели моды прогремело шоу знаменитого бренда Valentino. Креативный директор модного дома Пьерпаоли Пиччоли превратил показ в настоящий весенний сад. Топ-модели Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Лия Кебеде, Кайя Гербер и другие продефилировали в пышных и многоярусных платьях, каждая из которых имела название цветка, и показали настоящую редкую оранжерею в столице Франции.

Звездой шоу Valentino весна-лето 2019 стала 48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая закрывала показ.

Читайте также: Селин Дион не смогла сдержать слез на показе Valentino: трогательное видео

"Черная пантера" вышла на подиум в прозрачном черном платье, которое обнажило грудь звезды. Волосы Наоми были аккуратно собраны в хвост и завершал образ вечерний макияж с акцентом на глазах.


Наоми Кэмпбелл на показе Valentino весна-лето 2019 / Getty Images

Второй вариант макияжа, который сделали моделям, стал намного ярче и превратил показ в необычное шоу. У некоторых девушек быть приклеены накладные ресницы и перья в цвет платья.


Показ Valentino весна-лето 2019 / Getty Images

Так, зрители показа погрузились в сказку. В коллекции весна-лето 2019 присутствует большое количество рюшей и складок, которые похожи на бутоны. Ткани были с цветочными принтами, а некоторые платья еще и имитировали головной убор.

VALENTINO весна-лето 2019

Кайя Гербер на показе Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images


Valentino весна-лето 2019 / Getty Images

Теги: Мода LifeStyle Стиль и мода Кайя Гербер Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
сегодня 22:01 Наоми Кэмпбелл обнажилась на показе Valentino: сказочные образы из коллекции весна-лето 2019
110
Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
сегодня 19:25 Как стильно выглядеть зимой: примеры знаменитостей
85
Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
сегодня 19:01 Какой режиссер получит победу на Оскаре-2019: Ваше мнение
13
Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
сегодня 17:35 Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму
64
Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
сегодня 15:03 Balmain поражает: чем запомнился самый эпатажный показ в Париже - фото
75
Тренды детской литературы в 2019 году
сегодня 12:55 Тренды детской литературы в 2019 году
42
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук