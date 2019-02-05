Наоми Кэмпбелл подогрела слухи о романе с Лиамом Пейном: фото с совместного путешествия в Гану
Около недели назад сеть взорвали слухи о романе 48-летней супермодели Наоми Кепмпбелл и 25-летнего певца Лиама Пейна. Звезды вместе посетили концерт, после чего появились новые фото с совместного ужина.
О вероятном романе британской модели с младшим за ее на 23 года соотечественником заговорили в конце января. В сеть попали снимки Наоми Кэмпбелл, на которых она вместе с Лиамом Пейном пробирались через черный вход на концерт, который проходил в Лондоне.
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На снимках супермодель появилась с новой прической, которую она сменила в середине января. Поэтому поклонники не сомневаются – снимки сделаны недавно.
После ажиотажа по поводу романтических отношений звезд в сети вновь появились снимки, на которых они вместе ужинают в ресторане. Тогда знаменитости проводили время в Гане. К слову, на фотографиях Наоми изображена с длинными волосами. Это означает, что снимок был сделан еще в начале января. Западные СМИ утверждают, что их роман длится более двух месяцев.
Наоми Кэмпбелл и Лиам Пейн / Скриншот с Insta-stories
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