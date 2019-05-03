Наоми Кэмпбелл показала обнаженное тело в сексуальном костюме: откровенный кадр

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram/ @naomi

Темнокожая британская красавица не прекращает покорять мир фэшн-индустрии, глянца и социальных сетей. Так, на днях 48-летняя Наоми Кэмпбелл поделилась соблазнительным снимком, на котором сложно не заметить ее стройные и в то же время пышные формы.

Новый снимок Наоми Кэмпбелл, который она опубликовала на своей странице в Instagram, в очередной раз доказывает, что она не зря получила статус топ-модели и считается одной из самых востребованных звезд в фэшн-индустрии. Каждая ее фотосессия и работа с глянцами – как произведение искусства. Так, недавно Наоми снялась в волшебной рекламе для Valentino, которая стала взрывной во всех западных СМИ.

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Полуобнаженной себя Наоми Кэмпбелл показала, прокомментировав фотографию одним словом: "Настроение". На фото она предстала в невероятно соблазнительном свете – ее тело было бронзового оттенка, а откровенная кожаная накидка позволила увидеть ее упругий пресс и пышную грудь. Модель позировала на небольшом пьедестале в черных стрингах и на высоких каблуках, которые подчеркнули ее и без того длинные ноги, подняв руки вверх.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

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Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Наоми Кэмпбелл
Источник: LifeStyle 24
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