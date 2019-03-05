Наоми Кэмпбелл показывает как носить яркую эко-шубу: стильные фото

Знаменитая британская супермодель покоряет Париж своими стильными выходами. Так, на новый показ Наоми Кэмпбелл пришла в ярком стильном образе.

Последний день Недели моды в Париже прошел во вторник, 5 марта. Звездные гости наперегонки демонстрировали свои street style "луки", прибывая на показы. Так, остаться без внимания не могла знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл.

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И, если накануне она пришла в черно-белом платье от Valentino, на следующий день британка покорила сердца поклонников ярким образом. 48-летняя Наоми Кэмпбелл надела красную эко-шубу до пят, из-под которой выглядывала юбка-плиссе. Ярким аксессуаром ее образа стали большие солнцезащитные очки и новая прическа. Наоми решила поэкспериментировать с имиджем, поэтому надела парик-каре с челкой.



Наоми Кэмпбелл / Getty Images



Наоми Кэмпбелл / Instagram / @footwearnews