Наоми Кэмпбелл призналась, какой особенный наряд примеряет перед сном

Британская модель Наоми Кэмпбелл во время карантина охотно дает интервью и участвует в развлекательных шоу. Делает это звезда в онлайн режиме, не нарушая условий карантина. На днях она рассказала об особом ритуале, который делает перед сном.

Откровенно о своих буднях модель рассказала представителям журнала InStyle. Наоми Кэмпбелл призналась, что на самом деле имеет фэшн-пристрастия, которые другие могут назвать странными. Так, во время карантина манекенщица меняет удобную будничную одежду на роскошные платья, которые когда-то примеряла легендарная актриса Элизабет Тейлор.

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"Я провожу самоизоляцию в удобном одежде, какой только можно себе представить – футболках и спортивных штанах. Я хожу в тапочках по дому и только для тренировок переобуваюсь в кроссовки. А ночью, чтобы взбодриться, я одеваю платья-кафтаны, которые ранее принадлежали Элизабет Тейлор", – рассказала Наоми Кэмпбелл.

Модель призналась, что наряд легенды Голливуда ей удалось приобрести на аукционе. Но какую сумму Наоми потратила на эту покупку, она решила оставить в секрете.



Непревзойденная Наоми Кэмпбелл / Instagram / @naomi

Однако не только наряды Элизабет Тейлор модель использует для карантинного развлечения. Наоми Кэмпбелл призналась, что в ее гардеробе есть роскошные платья, привезенные с Ближнего Востока и Африки. Их манекенщица также охотно примеряет перед сном.