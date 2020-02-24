Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона фолловерам в инстаграме

Британская супермодель с мировым именем имеет немалую армию поклонников во всем мире. За ее страницей в инстаграме следят более 8 миллионов пользователей. Несмотря на такую потрясающую популярность, Наоми Кэмпбелл решила пообщаться с поклонниками ближе и обнародовала собственный номер телефона.

49-летняя модель и актриса активно продолжает сниматься и дефилировать по подиуму в нарядах самых известных мировых кутюрье. После успешного показа американского дома Tommy Hilfiger в рамках Лондонской недели моды звезда решила сделать творческий отдых. Однако несколько часов из своего плотного графика Наоми Кэмпбелл потратила не на себя, а на общение с фанами.

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Вчера, 23 февраля, на личной странице знаменитости в инстаграме появилось сообщение, в котором она рассекретила личный номер телефона. Она отметила, что готова несколько часов воскресного вечера потратить на то, чтобы ответить десяткам поклонников в личных сообщениях.

Я выделила некоторое время на отдых сегодня, потому напишите мне на (917) 905-7005 и я отвечу на такое количество сообщений, на которое смогу в течение следующих нескольких часов,

– отметила Наоми Кэмпбелл.

На фото, которым культовая модель дополнила сообщение, она позирует с многочисленными косичками и легким макияжем. Этот кадр вызвал настоящий фурор среди фолловеров, которые оставили сотни увлекательных комментариев относительно волшебной внешности Наоми Кэмпбелл. Судя по тому, что меньше чем за сутки фото собрало более ста тысяч лайков, можно только предположить, сколько сообщений от поклонников получила звезда за несколько часов.



Наоми Кэмпбелл рассекретила личный номер телефона / Instagram / @naomi

Стоит отметить, что Наоми Кэмпбелл не первая знаменитость, которая поражает мировое сообщество своей открытостью. В конце января американский актер и фронтмен рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето также оставил личный номер телефона на официальной странице в инстаграме и заметил, что настроен на общение. Правда тогда после нескольких звонков фаны выяснили, что все ответы кумира похожи. Вместо легендарного исполнителя с поклонниками радостно общался автоответчик, который после разговора посылал одинаковую фотографию.