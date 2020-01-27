Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для рекламы: фото 18+

49-летняя британская модель Наоми Кэмпбелл ошеломила неожиданной съемкой. "Черная пантера" согласилась позировать полностью обнаженной для рекламы популярного бренда.

Фотографии заполонили сеть и сразу же вызвали резонанс, ведь впервые за 33 года Наоми Кэмпбелл снялась для бренда Vivienne Westwoo. И эта фотосессия была очень жаркой, о чем свидетельствует сексуальный кадр с обнаженной Наоми Кэмпбелл. Единственное, что надела модель для кадра, – это большую черную шляпу из фатина, что выглядело провокационно.

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Наоми Кэмпбелл обнажилась / Vivienne Westwood

А вот на других фото Наоми Кэмпбелл примерила одежду из новой коллекции Vivienne Westwood. В частности, элегантные платья и разноцветную рубашку. Интересно, что и сама дизайнер охотно стала героиней рекламной кампании. На одном из кадров она смело позировала рядом с "черной пантерой".

Наоми Кэмпбелл в рекламе Вивьен Вествуд / Vivienne Westwood

Как известно, сотрудничество с модным брендом Наоми Кэмпбелл начала еще в 1987 году. Однако показ коллекции Vivienne Westwood в 1993-м разрушил сотрудничество модели с дизайнером. Все потому, что манекенщица упала на подиуме и быстро поднялась. Этот, казалось бы, конфуз добавил популярности Наоми Кэмпбелл, а десятки дизайнеров просили повторить это и на их показах.

"Я верю, что в жизни все происходит, как должно быть. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться", – прокомментировала снимки Наоми Кэмпбелл .

Смотрите видео рекламной кампании Vivienne Westwood с участием Наоми Кэмпбелл: