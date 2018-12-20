Наоми Кэмпбелл снялась топлесс для косметического бренда: сексуальные фото (18+)

48-летняя британская супермодель, пик популярности которой зашкаливал в 90-х, до сих пор успешно сотрудничает с брендами и довольно часто позирует для глянца. Однако такой откровенной коллаборации от нее не ожидал никто. Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной, но не для бельевой марки. Косметический бренд – вот что заставило модель обнажить свое тело.

Впервые за все годы опыта в модельной области Наоми Кэмпбелл стала лицом косметического бренда. К этому времени бьюти индустрия была для звезды чем-то далеким и непознанным. Однако ее дебютная коллаборация с маркой Nars стала просто взрывной.

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Несколько снимков с фотосессии, автором которой был председатель бренда и близкий друг Наоми Франсуа Нарс, супермодель опубликовала на своей странице в Twitter. Однако пикантные фото с бэкстейдж съемки появились на сайте The Daily Mail.

На них 48-летняя звезда появилась топлесс, однако грудь модели прикрывали ее длинные волосы. Главным снимком в рекламной кампании косметического бренда стало ее лицо крупным планом, на котором хорошо видны яркие тени на веках и блеск для губ.



Наоми Кэмпбелл / Twitter / @NaomiCampbell



48-летняя супермодель снялась для косметического бренда​ Nars / Twitter / @NaomiCampbell



Наоми Кэмпбелл топлесс для косметической марки/ The Daily Mail



48-летняя звезда обнажилась для съемки с бьюти брендом / The Daily Mail