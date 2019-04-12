Наоми Кэмпбелл снялась в эффектной кампании для Valentino

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @maisonvalentino

48-летняя британская супермодель все реже появляется на подиумах, однако на предложения относительно рекламных съемок от любимых брендов отказываться не решается. Да, роскошная Наоми Кэмпбелл предстала в новой кампании от Valentino.

В января 2019 года на Неделе моды в Париже Наоми Кэмпбелл решилась выйти на подиум в полупрозрачном платье от Valentino. Несмотря на эпатажность наряда, супермодель получила шквал аплодисментов и немало комплиментов относительно его спортивной формы. Через несколько месяцев после триумфа британка снова согласилась представлять итальянский бренд, однако не на подиуме, а в новой коллаборации.

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48-летняя Наоми Кэмпбелл стала лицом кампании VRING Pre-fall 2019, которая представляет лишь сумки. Стоит отметить, что аксессуары из новой коллекции представлены с обновленным логотипом "V".

Местом съемки креативные директора выбрали метро в Нью-Йорке, а первые снимки, которые появились в сети, представленные в черно-белом цвете. Супермодель позировала перед камерами в блестящей накидке до пят, сидя на креслах ожидания.

Наомі Кемпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram / @maisonvalentino

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Valentino Наоми Кэмпбелл
Источник: LifeStyle 24
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