Наоми Кэмпбелл снова вышла в свет со своим 25-летним бойфрендом

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / Instagram/ @fransesandco

48-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл покоряет Гонконг на мероприятии, которое организовали по случаю соревнований электромобилей Формулы Е. Ее спутником, уже традиционно, стал 25-летний Лиам Пейн.

Накануне сеть взорвали снимки супермодели, на которых она позировала в роскошном платье на вечеринке Формулы Е. Несмотря на то, что Наоми Кэмпбелл пришла на светское мероприятие со своим молодым бойфрендом, они не фотографировались вместе. Так же прошел и следующий день гонки.

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Первый этап третьих гонки между электромобилями начался в Гонконге несколько дней назад. На спортивное действо были приглашены многие знаменитости, однако наибольшее внимание привлекла гонка с 25-летним певцом Лиамом Пейном. К слову, слухи об их романе появились в конце января 2019 года.

Для мероприятия под открытым небом Наоми Кэмпбелл выбрала джинсовый костюм в стиле 90-х, состоящий из широкого пиджака и брюк-клеш.

Наомі Кепмбелл і її бойфренд
Наоми Кэмпбелл с Лиамом Пейном на гонках в Гонконге / Instagram / @ kissfmalbania98.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Звездные романы Мода Наоми Кэмпбелл
Источник: LifeStyle 24
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