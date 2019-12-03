Наоми Кэмпбелл стала победителем Fashion Awards 2019: кто еще получил премию

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Fashion Awards 2019: список победителей / Instagram / @naomi

2 декабря в Лондоне состоялась торжественная церемония награждения премии Fashion Awards 2019. В Великобританию приехало немало голливудских звезд, которые публично поддержали своих фаворитов в номинациях. А вот Наоми Кэмпбелл в очередной раз назвали "иконой стиля". Кто еще завоевал престижную статуэтку – смотрите в материале LifeStyle 24.

Ежегодно в королевском Albert Hall отмечают лучших дизайнеров и моделей года. Победителей выбирают независимые эксперты, которые учитывают достижения в индустрии моды и последние коллекции модельеров. Кроме этого, премия Fashion Awards 2019 является отличной поддержкой молодых дизайнеров, чьи имена еще не известны миру.

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В 2019 году немало модельеров получили награды. В частности, лауреатом премии Fashion Awards 2019 стала Рианна, которая имеет успешный бельевой бренд. А вот настоящим триумфатором вечера можно легко назвать креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, который завоевал победу в нескольких номинациях. Кто еще может похвастаться фэшн-премией – смотрите в списке.

Победители Fashion Awards 2019: список

Дизайнер года – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Лучший дизайнер аксессуаров – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Бренд года – Bottega Veneta

Лучший британский дизайнер женской одежды – Дэниел Ли (Bottega Veneta)

Лучший британский молодой дизайнер женской одежды – Реджина Пио (Rejina Pyo)

Лучший британский молодой дизайнер мужской одежды – Беттани Уильямс (Bethany Williams)

Модель года – Адут Акеч

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Adut Akech Bior (@adutakech)

Городской люксовый бренд – Fenty

Руководитель бизнеса – Ремо Руффини, Moncler

Икона стиля – Наоми Кэмпбелл

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Великобритания Наоми Кэмпбелл Награды
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