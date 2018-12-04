Наоми Кэмпбелл трогательно поздравила маму с днем рождения: фотофакт

Мама Наоми Кэмпбелл отпраздновала свой 67 день рождения. Валери Моррис получила публичное трогательное поздравление с праздником от своей 48-летней дочери.

Мама Наоми Кепмбелл отпраздновала свое 67-летие в среду, 5 декабря. Когда смотришь на ее непревзойденный внешний вид, можно понять, что молодость супермодели Наоми – заслуга не только экспертов из области красоты, но в большей степени генетики.

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Валери Моррис получила трогательное поздравление от 48-летней дочери. Наоми опубликовала снимок с мамой, где они нежно обнимаются и весело смеются.

С днем рождения, мамочка. Спасибо тебе, что привела меня в этот мир. И за то, что всегда и безусловно была на моей стороне. Возможно, это будет самый удивительный год доброго здоровья, любви и благословения. Мам, я очень сильно тебя люблю. Твоя дочь Наоми,

– прокомментировала фотографию супермодель.