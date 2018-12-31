Наоми Кэмпбелл удивила образом в фотосессии в Гане: трогательные снимки

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Наоми Кэмпбелл удивила образом в фотосессии в Гане: трогательные снимки
/ Instagram / @naomi

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл примерила нежные и элегантные образы в новой фотосессии в Гане.

Фотографии со съемки Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитая Наоми Кэмпбелл отправилась в Гану с Эдвардом Эннинфулом, который в апреле прошлого года был назначен главным редактором британского Vogue.

К слову, Эдвард родился в Гане и стал первым темнокожим редактором за всю историю Vogue и первым человеком, назначенным на эту должность.

На фото Наоми позировала с короткой курчавой прически и яркой одежде, а также снялась с местными детьми.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

 

Теги: LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 канал
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