Наоми Кэмпбелл удивила образом в фотосессии в Гане: трогательные снимки
48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл примерила нежные и элегантные образы в новой фотосессии в Гане.
Фотографии со съемки Наоми Кэмпбелл опубликовала на своей странице в Instagram.
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Знаменитая Наоми Кэмпбелл отправилась в Гану с Эдвардом Эннинфулом, который в апреле прошлого года был назначен главным редактором британского Vogue.
К слову, Эдвард родился в Гане и стал первым темнокожим редактором за всю историю Vogue и первым человеком, назначенным на эту должность.
На фото Наоми позировала с короткой курчавой прически и яркой одежде, а также снялась с местными детьми.
Источник: 24 канал
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