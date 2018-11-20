Наоми Кэмпбелл в соблазнительном платье пришла на презентацию Burberry: фотофакт

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Наоми Кэмпбелл
Наоми Кэмпбелл / www.instagram.com/naomi

48-летняя супермодель пришла на презентацию рождественской рекламной кампании Burberry в платье, которое с первого взгляда похоже на ночную рубашку. Поклонники Наоми Кэмпбелл были в восторге от ее образа.

Наоми Кэмпбелл хорошо ладит с британским брендом одежды. Недавно звезда снялась в промо-ролике рождественской кампании Burberry вместе со своей мамой.

На презентацию новой коллаборации британская супермодель пришла в платье "бельевого" стиля. Черное кружево на груди и снизу юбки, тонкие бретельки и кружевные цветы по всей длине платья показались похожими на сексуальную ночную рубашку.

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Фото Наоми Кэмпбелл появилось на официальной странице бренда в Instagram. Под платье такого стиля Наоми надела черные лакированные туфли с квадратными носками. Дополнила образ несколькими аксессуарами: цепочками на шее, браслетами и кольцами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 

 

Теги: LifeStyle Мода Наоми Кэмпбелл
Источник: 24 канал
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