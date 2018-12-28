Нападение на DZIDZIO в Киеве: появились первые подробности и видео с артистом

Стало известно, что нападение на украинского исполнителя DZIDZIO, которое произошло в Киеве 28 декабря, организовал человек по имени Михаил Мешков, которому бывший участник группы якобы перепродал свою долю в компании DZIDZIO.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарий PR-менеджеру группы Лилии Слюсар.

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По словам Слюсар, Мешков неоднократно приезжал в их офис с заявлениями о том, что он является совладельцем компании DZIDZIO, и требованиями, чтобы ему выплачивалась доля от дохода.

"Бывший участник группы Олег Турко якобы продал свою долю (25%) нашей компании определенному человеку – Михаилу Мешкову. Но мы подвергаем сомнению правомерность этой продажи, поскольку нам не были предоставлены доказательства о продаже, поэтому не можем сказать, что эта сделка была законной", – рассказала Лилия Слюсар.

В то же время Лилия написала на своей странице в Facebook: "Мы не можем выдвигать обвинения кому-то конкретно, пока проходят следственные действия".

Сам артист рассказал, что его несколько раз ударили по лицу двое мужчин и после того, как увидели камеры, уехали на двух черных авто Mercedes и Toyota Camry, DZIDZIO в это время остался на месте.

DZIODZIO впервые прокомментировал нападение на себя: смотрите видео