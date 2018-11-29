Направление музыки "регги" включили в наследие ЮНЕСКО: интересные детали

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Направление музыки "регги" включили в наследие ЮНЕСКО
Направление музыки "регги" включили в наследие ЮНЕСКО / Фото Corey Motta з Unsplash

Для меломанов сегодня случилась настоящая неожиданность! Регги-музыку официально занесли в список устного и нематериального культурного наследия человечества. Об этом попросили сами представители организации в стране, где зародилось музыкальное направление – на Ямайке.

Об этом сообщают на CNN.

В ЮНЕСКО отметили, что регги-музыка заслуживает быть в списке мирового наследия, ведь там присутствуют элементы соула и неоафриканского стиля, что не свойственно ни одному другому направлению музыки. Также члены организации отметили родину стиля, Ямайку, назвав ее страной "смеси музыкального воздействия".

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В первую очередь регги был голосом маргиналов, но теперь эта музыка охватывает широкий срез общества, включая различные гендеры, этнические и религиозные группы,
– комментируют в ЮНЕСКО.


Фанат регги-музыки / Фото Toa Heftiba з Unsplash

Министр культуры Ямайки Оливия Гранж отметила, что такое событие является большим достижением для страны. В общем, в нематериальный список шедевров ЮНЕСКО входит 491 "вещь" из 117 стран.

Что известно про музыкальное направление "регги"? Оно сформировалось на Ямайке в конце 1960-х и получило широкую огласку по миру с начала 1970-х годов. Регги-музыку считают как танцевальной и успокаивающим, так протестной и вдохновляющей. Песни данного жанра построены на растафарианской идеологии и содержат много религиозных отсылок, но не все композиции имеют такой глубокий смысл. Музыканты часто пели о совсем приземленных вещах и "рассказывали" о любви и бытовых проблемах. Ритм регги создают с помощью электрогитары, бас-гитары, ударных, электрооргана и духовых инструментов. Самым известным представителем направления "регги" является Боб Марли, песни которого звучат до сих пор во всех радиостанциях мира.

Теги: LifeStyle Новости культуры Музыка ЮНЕСКО
Источник: Lifestyle
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