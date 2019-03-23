Напуганный Киану Ривз в третьей части фильма "Джон Уик": в сети появился новый трейлер

Третья часть одного из самых любимых боевиков уже вскоре выйдет на большие экраны украинских кинотеатров. В сети опубликовали новый трейлер к фильму "Джон Вик 3".

Новый трейлер третьей части фильма о наемном убийце Джоне Уике появился на YouTube-канале Lionsgate Movies 21 марта. За два дня после публикации ролик посмотрели почти 10 миллионов человек.

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Главную роль неизменно исполнил Киану Ривз, также в фильме появится Холли Берри, которая сыграет его близкую подругу, Йан Макшейн, певица Руби Роуз и другие.

По сюжету, элитный убийца, работающий по найму, мечтает об отставке. Однако, согласно событиям, которые происходили во второй части фильма, Джон Уик до сих пор находится в бегах после того, как он убил члена высокого стола. Тому, кто принесет его голову, пообещали 14 миллионов долларов. Поэтому элитный убийца сам становится мишенью для киллеров, а его главная миссия заключается в том, чтобы убежать из Нью-Йорка.

Премьера третьей части фильма "Джон Уик" состоится в мае 2019 года.

Смотреть трейлер к фильму" Джон Уик 3": видео