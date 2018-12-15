Нарисованная игра: в Киеве откроется необычная выставка PictoricBox

18 декабря в Киеве состоится презентация художественно-игрового проекта PictoricBox. Его авторы – группа иллюстраторов Pictoric – представят зрителям 100 иллюстраций, маленькие копии которых стали основой настольной игры.

Среди авторов, которые создавали иллюстрации – Анна Сарвира, Олег Грищенко, Татьяна Денисенко, Полина Дорошенко, Анна Иваненко, Женя Полосина, Елена Старанчук, Анна Андреева, Юлия Тверитина, Валерий и Елена Тихонюк, Илья Угнивенко.

Каждая работа проекта PictoricBox – вроде открытого кода в программном обеспечении, где содержание "прописывает" сам зритель. Яркие иллюстрации с большим количеством деталей, а также разнообразная стилистика авторов, создающих целостную и завораживающая экспозицию. Как признаются сами иллюстраторы, главной идеей при создании работ стала воля фантазии – как художественной, так и той, что ее почувствует каждый зритель.

PictoricBox: смотрите в будущее

Чтобы глубже погрузить посетителей выставки в мир PictoricBox, в зале экспозиции будет работать специальная игровая зона PictoricBox Play Zone, где каждый желающий сможет протестировать новую настольную игру для всей семьи и в полной мере ощутить волшебство художественного проекта.

Идея создания украинской настольной игры вместе с Pictoric возникла сразу после их февральской выставки "Несколько историй", которая проходила в киевском Цуме. Очень хотелось, чтобы игра была интересна как взрослым, так и детям. А также не только развлекала, но и обучала и несла эстетическое удовольствие. Благодаря Pictoric нам это удалось. Уверен, что Pictoric Box станет позитивным взрывом среди настольных игр именно благодаря творческой составляющей и, конечно же, нетривиальному сюжету, – интригует один из организаторов выставки Дмитрий Палиенко, основатель Sky Art Foundation, а также соавтор идеи создания новой игры.

Это только первая выставка серии проектов по всему миру, цель которых – поддержка игры PictoricBox. Международный релиз последней запланирован на 2019 год. Украинцы же станут первыми, кто получит доступ к художественной игре уже в ходе выставки.

PictoricBox: ярко и интересно

Что такое Pictoric?

Это клуб иллюстраторов, дизайнеров-графиков и художников. Цель его создания – реализация совместных интересных проектов и популяризация качественной современной иллюстрации в Украине и за рубежом, на международных фестивалях и выставках, а также ведение просветительской деятельности.

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