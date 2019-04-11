Наряд Кати Осадчей спровоцировал слухи о ее беременности: фото
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая организовала музыкальное шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей", которое посетили знаменитости, исполнив свои песни.
Для выхода Катя надела роскошное длинное платье красного цвета с белым бантом на талии. Дополнили образ звезды красные туфли на высоком каблуке и шляпа в тон.
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Облегающее платье очертило фигуру телеведущей, что спровоцировало слухи среди поклонников звезды. Так, в сети пишут, что живот Осадчей выглядит несколько округлым. Однако Екатерина и ее муж Юрий Горбунов пока не делали никаких заявлений относительно вероятной беременности.
Добавим, что счастливые супруги воспитывают общего сына Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.
Катя Осадчая / Instagram / @kosadcha
Катя Осадчая / telegraf.com.ua
Катя Осадчая / telegraf.com.ua