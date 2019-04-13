Наряд княгини Грейс Келли покажут на выставке Dior

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Грейс Келли
Грейс Келли / Getty Images

Почти сотню личных вещей легендарной актрисы и княгини Монако Грейс Келли представят на выставке Dior во Франции. Благодаря мероприятию, которое организует один из самых популярных модных домов, можно ближе познакомиться со стилем культовой личности прошлого века.

Один из самых престижных брендов и модных модных домов организует выставку под названием выставке Grace of Monaco, Princess in Dior. В рамках мероприятия будет представлено 85 платьев принцессы Монако и красивой американской актрисы своего времени Грейс Келли. Об этом сообщает издание WWD.

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На выставке будут показаны ее любимые твидовые костюмы, дизайнерские платья, которые поражают элегантностью, платье с эксклюзивной вышивкой и наряды с цветочными принтами.

Одежда легендарной Грейс Келли хранилась во дворце в Монако с момента ее смерти в 1982 году. Выставка откроет двери для поклонников ее творчества в субботу, 27 апреля, и продлится до 17 ноября.

Грейс Келлі
Грейс Келли / Instagram / @gracedemonaco_

Грейс Келлі та її чоловік
Грейс Келли и ее муж/ Instagram / @montecarloprincipaute

Грейс Келлі
Грейс Келли/ Instagram / @viintageheart

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Теги: Новости культуры Новости LifeStyle Монако LifeStyle
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