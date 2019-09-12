Наряд собственной коллекции и конфуз: как прошел выход Меган Маркл после завершения декрета

Герцогиня Сассекская стала едва ли не одной из самых обсуждаемых персон в Великобритании. Еще в августе она анонсировала выпуск дебютной коллекции одежды, средства от продажи которой пойдут на благотворительность. А уже 12 сентября Меган Маркл объявила о запуске проекта и официальный выход из декрета. К этому событию было приковано внимание всех СМИ, в частности, LifeStyle 24.

Как известно, герцогиня Сассекская провела уикенд в родном Нью-Йорке. Там Меган немножко отдохнула от материнства и посетила теннисный матч с участием ее подруги Серены Уильямс. Однако сразу после возвращения в Виндзор жена принца Гарри взялась внедрять свои благотворительные проекты, один из которых – выпуск капсульной коллекции для организации Smart Works.

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Что известно о презентации одежды Smart Works

Сначала презентация состоялась на официальной инстаграм-странице герцогов Сассекских, в которой Меган Маркл рассказала детали линии одежды. А уже через считанные часы после этого жена принца Гарри появилась на светском мероприятии, посвященном этому событию. Выход Меган Маркл привлек внимание всех мировых СМИ. Все потому, что это впервые жена принца Гарри пришла на публичное событие после объявления о завершении декрета.

Для особого дня герцогиня Сассекская решила подобрать одежду из своей капсульной коллекции. Перед камерами она появилась в классических черных брюках и белой рубашке, которые дополнила стильными светло-коричневыми туфлями-лодочками. Одеяние выглядело очень символично, ведь на собственном примере Меган показала: изделия из ее коллекции отлично подходят даже для королевского выхода.



Меган Маркл на презентации собственной коллекции одежды / Фото: Getty Images

Кроме этого, можно было увидеть, что герцогиня Сассекская получила в подарок от мужа украшения принцессы Дианы. На официальной презентации нарядов Smart Works она красовалась с золотыми браслетами, которые когда-то принадлежали Леди Ди.



Меган Маркл в Лондоне / Фото: Getty Images

Сама же презентациия коллекции состоялась на крыше магазина John Lewis&Partners, расположенного на Оксфорд-стрит. Для показа капсульной коллекции установили сцену, подиум и немало кресел. Вся крыша был заполнена зрителями, а Меган Маркл пришла на событие, когда уже все заняли свои места.

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Курьез с Меган Маркл

Но несмотря на тщательную подготовку к мероприятию Меган Маркл не избежала конфуза. Все участники презентации наблюдали за смешной ситуацией: ветер каждый раз портил идеальную укладку волос Меган, а герцогиня то и делала, что поправляла прическу.

В соответствии с королевским протоколом, на официальные мероприятия представительницы Букингемского дворца должны были бы приходить со сплетенным в прическу волосами. Это бы помогло Меган Маркл избежать не одного конфуза, которые случались во время ее выходов.