Наряду с Канье Уэстом и Селеной Гомес: хит Насти Каменских попал в рекомендации Shazam

Клип к новой песне Насти Каменских Elefante стремительно покорил сеть. Да и сам трек отметился большим успехом: его можно увидеть в списке рекомендаций Shazam наряду с хитами таких знаменитых артистов как Канье Уэста и Селены Гомес.

Известно, что премьера клипа Elefante от Насти Каменских состоялась в пятницу, 25 октября. Всего за несколько дней ролик собрал более 4 миллионов просмотров и стал лидером на украинском ютубе. Такой успех клипа был прогнозируемым, ведь на съемках Настя Каменских примерила сексуальные наряды.

Однако и сам трек отметился большим успехом в мире. Песня Насти Каменских Elefante вошла в подборку Apple Music USA "Shazam Recommends: The Best New Music".

Для меня это очень неожиданно и настолько вдохновляет, что сложно описать это словами. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь в Мексике, на другом конце планеты, чувствую поддержку каждого слушателя, за что очень благодарна. Я счастлива!

– поделилась Настя Каменских.

По словам артистки, песня Elefante гармонично соединила украинские мотивы и зажигательные латиноамериканские ритмы. Клип к такому особенному треку в карьере Насти Каменских помогает зрителям окунуться в мир магических созданий и невероятных метаморфоз. Представили ролик и песню не только в Украине, но и за рубежом. В частности, композиция зазвучала в утренней передаче Despierta America на испанском телеканале Univision.

Смотрите клип к песне Насти Каменских Elefante: видео

Настя Каменских не первый раз получает бешеную популярность в США. В январе 2019 года ее трек "Peligroso" вошел в 25 танцевальных треков мира по версии Billboard. Тогда авторы рейтинга оценивали популярность песен на радио в течение месяца. Однако такие показатели были результатом кропотливой работы Насти Каменских: артистка изучила испанский язык и приняла участие в десятках радио- и телеэфирах в США.