Наркотики, клубы и любовницы: самые громкие скандалы, в которые "влипал" принц Гарри в молодости

Сейчас принц Гарри является примером идеального семьянина: он заботится о любимой жене Меган Маркл, первенце Арчи, занимается благотворительными проектами и выступает с мотивирующими речами о защите окружающей среды. Но у сына принца Чарльза было настоящее безумное прошлое – он был самым настоящим хулиганом, который нарушил немало королевских правил.

В юношеские годы принц Гарри, который сложно переживал смерть матери принцессы Дианы, заработал настоящую нелюбовь британского народа. В прессе регулярно появлялись скандальные заголовки о шумных гулянках и алковечеринках внука Елизаветы II.

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В воскресенье, 15 сентября принцу Гарри исполняется 35 лет. В честь дня рождения представителя королевской семьи редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить его самые скандальные выходки, которые когда-то вызвали немалый резонанс в прессе.

Скандалы, в которые попадал принц Гарри: топ-3

1. Вечеринка в Вегасе (18+)

В 2012 году американское издание TMZ опубликовало шокирующие фото внука Елизаветы II на вечеринке, которая прошла в пятизвездочном отеле Wynn в Лас-Вегасе. Отмечается, что развлечения начались в бассейне, а закончились в номере. На снимках рыжеволосый Гарри приставал к девушке, которая была без одежды, да и сам он бегал обнаженным с бильярдным кием.

"Гарри в окружении большого количества друзей спустился в бар отеля, где встретил красивых девушек... и пригласил их в свой VIP-люкс", – пестрело в новостях.

Впоследствии представитель королевской семьи прокомментировал инцидент: "Я, вероятно, подвел себя, свою семью и других людей. Я повел себя больше как военный и меньше как принц".

2. Курение "травки" возле королевского имения

В подростковом возрасте принца Гарри поймали на курении марихуаны на территории поместья принца Чарльза Хайгроув. В 18 лет королевские родственники отправили своенравного парня в реабилитационный центр, где он должен был избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Тогда сыну принцессы Дианы запретили общаться со старыми друзьями, которые плохо влияли на парня.

3. Надел повязку со свастикой на вечеринку

В 2005 году 20-летний Гарри появился на костюмированной вечеринке в день памяти жертв Холокоста в одежде, имитирующей форму африканских войсковых частей Третьего Рейха. Такой выход вызвал возмущение антифашистских и еврейских организаций.

Впоследствии принц Гарри публично извинился и заявил, что это был "необдуманный выбор".



Принц Гарри на вечеринке / livejournal.com

Принц Гарри кардинально изменился после службы в "горячей точке", где он лично уничтожил одного из главарей террористической группировки Талибан. Парень повзрослел и вернулся совсем другим. Впоследствии брат принца Уильяма начал заниматься благотворительностью и поддерживал солдат с инвалидностью. К примеру, международные соревнования для раненых военных Invictus Games проводят с 2014 года по инициативе принца Гарри.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Также немало внимания приковано к личной жизни внука британской королевы. 19 мая принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл и стал идеальным мужем и отцом для своей семьи.



Принц Гарри и Меган Маркл / Getty Images

Добавим, что после бракосочетания принц Гарри несколько раз попадал в скандальные истории. Но это были уже не шалости внука Елизаветы II, а больше прихоти Меган Маркл. Так, герцогиня Сассекская много раз провоцировала конфликтные ситуации из-за нарушения королевских обязанностей. Из-за этого страдает и репутация самого Гарри. Предлагаем вспомнить неприятные истории, которые касались брата принца Уильяма, в течение последнего месяца перед днем рождения.

Обида Елизаветы II

Как известно, королева ежегодно отправляется в Шотландию на отдых, приглашая всех своих родственников. Однако герцоги Сассекские решили отказаться от приглашения Елизаветы II.

Принц Гарри и Меган Маркл прокомментировали отказ тем, что 4-месячный Арчи Харрисон слишком маленький для поездки в замок Балморал. Как пишут британские СМИ, такие слова оскорбили королеву, ведь перед ее приглашением Гарри, Меган и Арчи летели в Испанию и Францию во время "летнего отпуска".

Частные джеты

Общественность обвинила королевскую чету в лицемерии, ведь Гарри и Меган для собственных путешествий решили отказаться от обычных коммерческих рейсов, вместо этого – заказать частный джет, так называемый, "Uber для миллиардеров".

В пик скандала принц Уильям и Кейт Миддлтон улетели в Шотландию, купив бюджетные билеты на обычный рейс. Это значительно ухудшило репутацию герцогов Сассекских.

К слову, частные самолеты в атмосферу выбрасывают в семь раз больше диоксида кислорода на человека, чем коммерческие рейсы. А сам принц Гарри накануне выступал с речью об охране окружающей среды и изменении климата на форуме Google Camp.

Никто не совершенен, однако каждый из нас несет ответственность за те потери, которые наносит окружающему миру. Я прилетел сюда на самолете гражданской авиации. 99% своей жизни я провожу, путешествуя по миру именно на таких воздушных судах. Однако иногда обстоятельства заставляют меня использовать частные самолеты, чтобы обеспечить должную безопасность своей семьи,

– прокомментировал скандал принц Гарри во время запуска своего нового проекта Travalyst в Амстердаме.