Наш ребенок умер, – жена Алека Болдуина ошарашила сеть новостью о потере

61-летний голливудский актер Алек Болдуин и его 35-летняя жена Хилария второй раз переживают потерю ребенка. Нерожденный ребенок умер на 4 месяце беременности звезды.

Семья Алека Болдуина переживает не лучшие времена. Всего за полгода после выкидыша его жена Хилария объявила о еще одной потере. Соответствующее заявление женщина сделала на своей странице в инстаграме, добавив к сообщению щемящее видео, записанное совместно с дочерью Кармен.

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"Нам очень грустно делиться с вами тем, что мы узнали сегодня: наш ребенок умер на четвертом месяце. Мы также хотим, чтобы вы знали: несмотря на то, что сейчас мы не в порядке, все будет хорошо. Нам очень повезло, что у нас четверо здоровых детей, и мы всегда об этом помним", – рассказала Хилария Болдуин.

Вероятно, новость о потере пятого ребенка голливудский актер узнает, как и более 600 тысяч пользователей сети, которые следят за блогом его жены. В обращении Хилария призналась, что обнародованный ролик был адресован Алеку.

Я рассказала об этом Кармен и взяла ее, чтобы послать это Алеку. Я думаю, это хороший способ поделиться этим с тобой. Я сказала ей, что этот ребенок не родится, но мы очень постараемся подарить ей маленькую сестренку в другой раз... Я все еще в шоке и не совсем понимаю, что происходит,

– добавила Хилария.

В конце сообщения жена Алека Болдуина обратилась к журналистам с просьбой не беспокоить ее семью в такое нелегкое время.

Как известно, весной 2019 года Алек Болдуин и Хилария потерять пятого ребенка. Женщина с болью пережила этот период и после тщательного обследования заявила, что ребенок не имел шансов выжить. Но не прошло и года, как семья Болдуин вновь готовилась к пополнению. В октябре 2019-го пара заявила, что ожидает рождения дочери. В посте Хилария обратилась к поклонницам, которые пережили выкидыш, чтобы на собственном примере показать: после потери ребенка нужно продолжать жить. И хотя беременность протекала хорошо, на четвертом месяце жена Алека Болдуина вдруг потеряла ребенка.

Кто такой Алек Болдуин?Актер, известный по участию в фильмах "Присяжная", "Прелюдия к поцелую", "Перл-Харбор", "30 потрясений", "Жасмин" и др. До 2002 года Болдуин был женат на актрисе Ким Бейсингер, от которой имеет совершеннолетнею дочь. В 2012 году знаменитость официально оформил отношения с Хиларией Томас. Пара воспитывает 4 детей.