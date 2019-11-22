"Наші котики": в сети появился новый трейлер патриотической комедии о военных на Донбассе

Новый трейлер к неполиткорректной украинской комедии "Наші котики" появился в сети сегодня, 22 ноября. Премьера фильма в Украине запланирована на 30 января 2020 года.

Очередной короткий видеоролик с фрагментами из фильма "Наші котики" появился на официальной странице Ульяны Супрун в фейсбуке.

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События в комедийной ленте разворачиваются в 2014 году. В центре сюжета – начало горячей фазы гибридной войны России против Украины. Четверо мужчин, которые работают в разных отраслях, идут добровольцами на фронт. Среди них – актер, инженер, футбольный тренер и продавец цветов. Решая бороться за свое государство, смельчаки и не подозревали, что именно они играют ключевую роль в войне.

Главные роли в фильме "Наші котики" сыграли Дмитрий Тубольцев, Станислав Бжезинский, Петр Микитюк, Дмитрий Хомяк, Ярослав Федорчук, Вера Климковецкая, Дмитрий Ярошенко, Михаил Кукуюк, Сергей Солопай, Игорь Портянко, Роман Халаимов, Владимир Беляев, Евгения Муц, Алла Соколова, Михаил Ефремов.

Сценаристом и режиссером-постановщиком выступил Владимир Тихий, а в кресла продюсеров сели Марко и Ульяна Супрун, Игорь Савиченко и Степан Бандера.

Премьера комедийного фильма "Наші котики" запланирована на 30 января 2020 года.