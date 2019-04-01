Нашумевший фильм "Дамбо" назвали самой худшей адаптацией от Disney

Анимационный фильм "Дамбо" (Dumbo) вышел на украинские экраны в четверг, 28 марта. Новую адаптацию ожидали все поклонники кинокартины о летающем слоненке, а также поклонники киностудии Disney. Однако фильм не оправдал ожиданий зрителей и даже получил название "самой худшей адаптации".

Один из самых любимых фильмов 1940-х годов получил адаптацию от киностудии Disney. Зная о больших вложениях руководителей в улучшение сервиса и высоких рейтингах ранее снятых римейков, зрители ожидали невероятного зрелища, которого не произошло. Как сообщает издание, которое специализируется на аналитике адаптации, Box Office Mojo, фильм "Дамбо" (Dumbo) является худшим римейком за последние несколько лет.

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За первый уикенд в прокате в Северной Америке картина собрала 45 миллионов долларов. Тогда как" Золушка", увидевшая свет в 2015 году, стартовала с кассовым сбором 67,8 миллиона долларов, а "Красавица и Чудовище" 2017 года – 175 миллионов долларов.