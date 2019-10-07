Нашумевший фильм "Джокер" установил рекорд в американском прокате: детали
На днях на большой экран вышел долгожданный американский триллер "Джокер". Психологическая лента сразу стала триумфатором в прокате, собрав рекордную сумму денег за первый уикенд.
О рекорде нашумевшей ленты пишет издание Variety. Как сообщается в источнике, фильм "Джокер" отличился наибольшим успехом среди всех премьер, вышедших в октябре.
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Такой вывод киноэксперты сделали после того, как триллер собрал 93,5 миллиона долларов в прокате США за первый уикенд.
Предыдущий рекорд принадлежал научно-фантастическому фильму "Веном", главную роль в котором сыграл Том Харди. Тогда картина собрала за выходные чуть больше, чем 80 миллионов долларов. В источнике также отмечается, что "Джокер" лидирует и в международном прокате, где за первый уикенд сбор средств превышает 140 миллионов долларов.
Кадр из фильма "Джокер" / IMDb
Почему фильм "Джокер" считают нашумевшим?
Накануне премьеры психологического триллера всех американских чрезвычайников, армию и полицию приводили к максимальной боевой готовности из-за трагедии, случившейся летом 2012 года. Тогда в июле во время показа картины о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в одном из кинотеатров города Орора, штат Иллинойс, Джеймсу Холмсу удалось пробраться на премьеру с огнестрельным оружием. Во время показа он устроил стрельбу, в которой погибло 12 человек, а 58 получили ранения.
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