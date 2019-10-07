Нашумевший фильм "Джокер" установил рекорд в американском прокате: детали

65 Читати новину українською
Фильм "Джокер"
Фильм "Джокер" / IMDb

На днях на большой экран вышел долгожданный американский триллер "Джокер". Психологическая лента сразу стала триумфатором в прокате, собрав рекордную сумму денег за первый уикенд.

О рекорде нашумевшей ленты пишет издание Variety. Как сообщается в источнике, фильм "Джокер" отличился наибольшим успехом среди всех премьер, вышедших в октябре.

Читайте также: "Джокер": трейлеры, сюжет и постер одного из самых ожидаемых фильмов DC Comics

Такой вывод киноэксперты сделали после того, как триллер собрал 93,5 миллиона долларов в прокате США за первый уикенд.

Предыдущий рекорд принадлежал научно-фантастическому фильму "Веном", главную роль в котором сыграл Том Харди. Тогда картина собрала за выходные чуть больше, чем 80 миллионов долларов. В источнике также отмечается, что "Джокер" лидирует и в международном прокате, где за первый уикенд сбор средств превышает 140 миллионов долларов.

Джокер 2019
Кадр из фильма "Джокер" / IMDb

Почему фильм "Джокер" считают нашумевшим?
Накануне премьеры психологического триллера всех американских чрезвычайников, армию и полицию приводили к максимальной боевой готовности из-за трагедии, случившейся летом 2012 года. Тогда в июле во время показа картины о Бэтмене "Темный рыцарь: Возрождение легенды" в одном из кинотеатров города Орора, штат Иллинойс, Джеймсу Холмсу удалось пробраться на премьеру с огнестрельным оружием. Во время показа он устроил стрельбу, в которой погибло 12 человек, а 58 получили ранения.

blog_ava
Когда начнется отопительный сезон в Украине
сегодня
10309
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Джокер": превращение из неприметного неудачника в хладнокровного убийцу
сегодня 14:22 "Джокер": превращение из неприметного неудачника в хладнокровного убийцу
Юлія Ліпенцева 114
Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
5 октября 10:30 Памяти Стива Джобса: наиболее мотивирующие цитаты создателя iPhone
Наталя Сколоздра 2208
Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
4 октября 09:03 Куда пойти на выходных в Киеве: афиша на 4 – 6 октября
550
Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
3 октября 16:49 Что подарить на День учителя: небанальные сюрпризы для любимых педагогов
Квітослава Туз 2233
Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
2 октября 17:34 Что известно про тур Меган Маркл и принца Гарри по Африке: главные факты
Марта Вересюк 1189
Новости
Больше новостей
Залиште відгук